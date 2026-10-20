Саобраћајна несрећа у Сарајеву: Хитна и полиција на терену

Аутор:АТВ редакција
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У Сарајеву је око 17 часова дошло до несреће у којој је како се незванично сазнаје учествовао мотоцикл.
Да се ради о несрећи, потврдили су и из Оперативног центра МУП-а КС, те су казали да су задобили пријаву о несрећи.
"До несреће је дошло у 17 сати у улици Булевар Меше Селимовића, на потезу РТВ Дом – Алипашино Поље. Екипе су на терену и то је све што имамо за сада ", потврђено је за ЦрнуХронику.
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Није познато усљед чега је дошло до ове несреће, а како на лицу мјеста се налазе и екипе Хитне помоћи.
Саобраћај на овом дијелу се одвија отежано, а више информација биће накнадно.
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