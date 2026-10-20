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Саобраћајна несрећа у Сарајеву: Хитна и полиција на терену

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20.10.2026 19:33

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Аутомобил полиције ФБиХ
Фото: АТВ БЛ

У Сарајеву је око 17 часова дошло до несреће у којој је како се незванично сазнаје учествовао мотоцикл.

Да се ради о несрећи, потврдили су и из Оперативног центра МУП-а КС, те су казали да су задобили пријаву о несрећи.

"До несреће је дошло у 17 сати у улици Булевар Меше Селимовића, на потезу РТВ Дом – Алипашино Поље. Екипе су на терену и то је све што имамо за сада ", потврђено је за ЦрнуХронику.

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Није познато усљед чега је дошло до ове несреће, а како на лицу мјеста се налазе и екипе Хитне помоћи.

Саобраћај на овом дијелу се одвија отежано, а више информација биће накнадно.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

Сарајево

МУП Кантон Сарајево

Мотоцикл

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