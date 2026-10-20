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Тирана: Бачен Молотовљев коктел на зграду премијера, полиција узвратила сузавцем

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20.10.2026 19:19

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Демонстрације у Тирани
Фото: Tanjug/AP/Hameraldi Agolli

Затишје између демонстраната и полиције у близини канцеларије премијера Албаније Едија Раме трајало је око два сата, а ситуација је поново ескалирала након што је један демонстрант бацио Молотовљев коктел на зграду, на шта је полиција одговорила сузавцем и воденим топовима, пренио је Јуроњуз Албанија.

Демонстранти су потом бацали камење на полицију, а према прелиминарним информацијама, полицајци су испаљивали и гумене метке.

Након што су их полицијске снаге растјерале са Булевара Дешморет е Комбит, демонстранти су се разишли у неколико праваца и наставили да се окупљају у околним улицама и на Скендербеговом тргу.

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Поједине групе запалиле су канте за смеће и оставиле их насред пута како би блокирале пролазак полицијских возила.

Булевар Дешморет е Комбит је испражњен, а у том дијелу града остале су само полицијске снаге.

(Танјуг)

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Тагови :

Албанија

Тирана

Протести

демонстрације

бачен Молотовљев коктел

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