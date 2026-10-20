За ове знакове ускоро стиже новац: Креће ново поглавље

Аутор:АТВ редакција
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Новац за три знака не стиже док сједите и чекате. Стиже чим скупите снаге да затражите помоћ, а баш то многе кочи. Ових дана тренутна констелација гура ка договору већ од почетка недјеље, и ту се прелама цијели финансијски ток.
Енергија овог периода вас води ка сарадњи, а не ка самоћи у којој све рјешавате сами. То може бити разговор са партнером о буџету или позив особи која се у новац разумије боље од вас. Највећи заокрет крије се код трећег знака, зато прочитајте до краја.
Србија
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Почетак недјеље вас тјера да будете искрени према себи. Нисте подбацили зато што нисте све постигли сами. Помоћ вам је надохват руке, само морате први да је затражите.
Свеједно је да ли је то супружник, пријатељ од повјерења, неко из породице или финансијски савјетник. Новац за вас долази кроз акцију, не кроз ћутање. Отворено реците гдје вам је тешко. Олакшаће вам и џеп и плећа на којима сада носите превише.
Тренутна енергија прави много повољнији терен за градњу имовине. Ово је период у коме учвршћујете темеље и стварате сигурност за оно што тек долази.
Размислите о новим идејама за управљање новцем и улагања. Будите отворени за прилике које раније нисте примјећивали. Сада је право вријеме да преиспитате уговоре и радне споразуме, јер баш ту се крију бројке које вам иду на руку.
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Направите мјеста за све што сте заслужили. Иза вас је период озбиљног финансијског ширења, и сада долази вријеме да га приведете крају.
Ове дане искористите да затворите пројекте и завршите све што сте започели. Реците да прилици коју сте једном пропустили. Други пут се она ријетко нуди.
Енергија с почетка недјеље поставља тон наредним данима и доноси новац за три знака. Она тражи равнотежу и договор, па је то идеалан тренутак да покренете разговор о парама који одлажете мјесецима.
(Крстарица)
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