Још једна држава пријавила случај еболе

Аутор:АТВ редакција
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Нигеријске власти забиљежиле су први случај еболе у тој земљи, у главном граду Абуџи, након што је жена која је допутовала из Уганде била позитивна на тај вирус, а здравствене власти су идентификовале 44 особе које су биле у контакту са зараженом.
Министар здравља Нигерије Мухамед Али Пате изјавио је да се пацијенткиња налази у изолацији и да прима одговарајућу медицинску његу, као и да је у току праћење контаката како би се спријечило даље ширење заразе.
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"Чинимо све што је могуће да обуздамо овај случај праћењем свих особа са којима је пацијенткиња могла да буде у контакту", рекао је Пате за нигеријски јавни сервис НТА.
Жена је прве симптоме развила 7. октобра, а 11. октобра примљена је у приватну болницу у Абуџи, гдје јој је касније потврђена ебола, пренио АП.
Нигерија је најновија земља у региону која је потврдила случај еболе, након што је сусједна Кенија раније овог мјесеца пријавила први случај.
У Кенији је до сада регистровано девет случајева заразе.
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Ширење еболе изван Демократске Републике Конга појачало је забринутост здравствених власти због могућности брзог преношења ријетког вируса из рода Бундибугјо, који је заразио више од 9.000 људи и однео више од 4.300 живота.
(Танјуг)
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