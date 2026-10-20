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Још једна држава пријавила случај еболе

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20.10.2026 21:30

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Здравствени радник у заштитној опреми шета центром за лијечење еболе у ​​Бунији, Конго, понедјељак, 10. августа 2026.
Фото: Таnjug/AP Photo/Dieudonne Dirole

Нигеријске власти забиљежиле су први случај еболе у тој земљи, у главном граду Абуџи, након што је жена која је допутовала из Уганде била позитивна на тај вирус, а здравствене власти су идентификовале 44 особе које су биле у контакту са зараженом.

Министар здравља Нигерије Мухамед Али Пате изјавио је да се пацијенткиња налази у изолацији и да прима одговарајућу медицинску његу, као и да је у току праћење контаката како би се спријечило даље ширење заразе.

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"Чинимо све што је могуће да обуздамо овај случај праћењем свих особа са којима је пацијенткиња могла да буде у контакту", рекао је Пате за нигеријски јавни сервис НТА.

Жена је прве симптоме развила 7. октобра, а 11. октобра примљена је у приватну болницу у Абуџи, гдје јој је касније потврђена ебола, пренио АП.

Нигерија је најновија земља у региону која је потврдила случај еболе, након што је сусједна Кенија раније овог мјесеца пријавила први случај.

У Кенији је до сада регистровано девет случајева заразе.

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Ширење еболе изван Демократске Републике Конга појачало је забринутост здравствених власти због могућности брзог преношења ријетког вируса из рода Бундибугјо, који је заразио више од 9.000 људи и однео више од 4.300 живота.

(Танјуг)

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Тагови :

Ебола вирус

ебола

Нигерија

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