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''Бугарска неће учествовати у новој помоћи за Украјину''

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20.10.2026 20:19

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''Бугарска неће учествовати у новој помоћи за Украјину''
Фото: Tanjug / AP / Francisco Seco

Бугарска више неће учестовати у новој финансијској помоћи за Украјину, рекао је бугарски премијер Румен Радев.

Радев је подсјетио да је ЕУ прошле године одобрила 90 милијарди евра за Украјину, што би требало да покрије ову и наредну годину.

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Украјински предсједник Владимир Зеленски На недавном самиту ЕУ затражио је од ЕУ нових 70 милијарди евра за наредну годину.

"Бугарска не може ни на који начин учествовати у тих 70 милијарди евра", изјавио је Радев новинарима у градићу Тврдица, преноси бугарска новинска агенција БТА.

Бугарски премијер је истакао да украјински сукоб исцрпљује европске економије и доводи до друштвених тензија и политичке нестабилности.

Према његовим ријечима, тај сукоб би требало окончати што је прије могуће.

"Исход сукоба неће бити остварен војним начинима", додао је бугарски премијер.

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Три чланице ЕУ, Мађарска, Чешка и Словачка, успјеле су преговорима да добију изузеће од давања доприноса тој позајмици, али је Бугарска учествовала.

(Срна)

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Тагови :

Украјина

Помоћ

Бугарска

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