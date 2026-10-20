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Коначно прорадила Скупштина општине Гацко

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20.10.2026 20:00

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Сједница Скупштине општине Гацко, 20.10.226.
Фото: АТВ

Гатачким политичким заврзламама крај се не назире. Показало је то и данашње десето, а прво овогодишње редовно скупштинско засједање.

Сви са свима, а нико ни са ким. Након што је пукла љубав између СДС-а и ДНС-а, стабилне већине нема ни на видику. Иако се говорило о новом савезу СНСД-а и СДС-а и подјели функција, од те комбинације данас није било ништа. СНСД остаје у опозицији.

"Али не као опозиција када стопира рад скупштине, већ као која је конструктивна и која ће гласати и гласала је данас за све оно што је добро за грађане. А ми смо спремни за разговора, али до те коалиције није дошло, ми остајемо у опозицији као што смо били од почетка", рекла је Ивана Маљевић, одборник СНСД-а у СО Гацко

.

Ипак, за разлику од претходних покушаја, данашња сједница је одржана. Одборници су једногласно скинули са дневног реда тачке о разрјешењима и именовањима директора јавних установа, као и поскупљењу воде. На столу је остало више од 20 тачака. Да овако није лако функционисати, признаје и предсједник Скупштине.

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"Један овакав парламент треба да функционише са стабилном већином, а док то немамо морамо да покушамо да нека питања са која је могуће да се рјешавају рјешавамо на овакве начине", рекао је Синиша Мандић, предсједник СО Гацко.

У Гацку се данас гласало од тачке до тачке. Извјештај о раду Скупштине усвојен је без примједби, док извјештај о раду начелника и Општинске управе за прошлу годину није добио подршку одборника.

"Ја ћу наставити да разговарам са свим клубовима, када су у питању одређене тачке од сједнице до сједнице, да видимо шта можемо да учинимо када је у питању проходност одређених докумената", рекао је Вукота Говедарица, начелник општине Гацко.

Једногласну подршку добио је и Нацрт ребаланса буџета за ову годину. Иако је ове године једва одржана једна редовна сједница, одборничке накнаде редовно стижу. Зато је данас одборник СДС-а Мирослав Вуковић предложио да би новац намијењен одборничким накнадама било боље усмјерити у хуманитарне сврхе.

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Таг :

Гацко

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