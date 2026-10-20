Ћосић: Увредљив натпис на муралу биће уклоњен што прије

Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Градоначелник Источног Сарајева Љубиша Ћосић изјавио је Срни да ће ријеч "геноцидаши" на српској тробојци у Источном Новом Сарајеву префарбати аутори мурала, и то можда већ вечерас.
"Ступили смо одмах у контакт с њима и они ће можда и вечерас то префарбати", рекао је Ћосић.
Република Српска
Додик: Стављање монструозних етикета српском народу на чело је пројектована намјера да оправда прогон и етничко чишћење
Истакао је да се такве увреде упућене српском народу неће толерисати и да је све пријављено полицији која је и сачинила записник.
На муралу српске тробојке у на стамбеној згради у Источном Новом Сарајеву освануо је увредљиви натпис "геноцидаши".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
49 мин0
Градови и општине
23 ч0
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
1 д0
Најновије
Најчитаније
18
18
18
12
18
05
18
02
17
56
Тренутно на програму