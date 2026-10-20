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Ћосић: Увредљив натпис на муралу биће уклоњен што прије

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20.10.2026 17:56

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Српском народу током ноћи упућене су тешке увреде. На српској тробојци у Источном Сарајеву исписано је "геноцидаши".
Фото: RTRS

Градоначелник Источног Сарајева Љубиша Ћосић изјавио је Срни да ће ријеч "геноцидаши" на српској тробојци у Источном Новом Сарајеву префарбати аутори мурала, и то можда већ вечерас.

"Ступили смо одмах у контакт с њима и они ће можда и вечерас то префарбати", рекао је Ћосић.

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Истакао је да се такве увреде упућене српском народу неће толерисати и да је све пријављено полицији која је и сачинила записник.

На муралу српске тробојке у на стамбеној згради у Источном Новом Сарајеву освануо је увредљиви натпис "геноцидаши".

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Тагови :

Љубиша Ћосић

Источно Сарајево

мржња према србима

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