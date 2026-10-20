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Додик: Стављање монструозних етикета српском народу на чело је пројектована намјера да оправда прогон и етничко чишћење

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20.10.2026 14:05

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Милорад Додик лидер СНСД-а конференција за медије
Фото: ATV

Оскрнавити заставу Републике Српске натписом "геноцидаши" који вријеђа цијели један народ није храброст, већ кукавички покушај прекрајања историје и насиља над истином, истакао је предсједник Милорад Додик.

"Стављање монструозних етикета цијелом једном народу на чело и Републици Српској није само говор мржње, већ пројектована намјера да се оправда првобитни прогон и етничко чишћење сарајевских Срба", изјавио је Додик за Срну.

Он је навео да сваки овакав чин омаловажавања, застрашивања или вријеђања српског идентитета, његових вриједности и слободе представља директан наставак прогона који су Срби преживљавали кроз вијекове, па тако и у посљедњем Одбрамбено-отаџбинском рату.

"Наша застава, наши симболи и наша Република Српска нису настали из геноцида, већ у миру, вољом народа да преживи, јер тамо гдје је живио више није био слободан нити прихваћен", рекао је Додик.

Источно Сарајево натпис

Република Српска

На српској тробојци у Источном Сарајеву исписано "геноцидаши"

Он је поручио да вандали који су на муралу српске тробојке у Источном Новом Сарајеву исписали увредљиви графит треба да знају да њихове пријетње, ни срамне поруке неће поколебати српски народ нити избрисати његово постојање, као што их нису поколебали ни 90-их година прошлог вијека.

"Ми знамо ко смо, шта смо и одакле смо протјерани. Знамо шта данас бранимо у Источном Сарајеву и цијелој Републици Српској, а њихове провокације само доказују колико је наша истрајност потребна и неизбјежна, посебно у граду који је никао из пепела", рекао је Додик.

Он је подсјетио да Источно Сарајево није створено на темељу ината, већ потребе српског народа да преживи и опстане тамо гдје је свој на своме.

"Протјеривали су нас из кућа, али нису успјели из нас да протјерају наш идентитет, нашу вјеру и право на постојање. Ми не желимо никоме зло, нити желимо икога вријеђати, али нећемо дозволити ни да нас газе. Источно Сарајево је свједок наше жртве и симбол наше борбе за живот", истакао је Додик.

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Тагови :

Милорад Додик

Република Српска

Српска тробојка

графити мржње према Србима

Источно Сарајево

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