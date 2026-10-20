Усвојен програм обиљежавања 35 година Народне скупштине, свечана академија 24. октобра у Палама

Аутор:АТВ редакција
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Организациони одбор за обиљежавање 35 година постојања и рада Народне скупштине Републике Српске, којим је предсједавао Милорад Додик, усвојио је на данашњој сједници у Бањалуци програм обиљежавања годишњице оснивања Парламента Српске у суботу, 24. октобра у Палама.
Према усвојеном Програму обиљежавања 35 година постојања и рада Народне скупштине Републике Српске делегације руководства Републике Српске, Асоцијације Ствараоци Републике Српске и Борачке организације положиће вијенце на Споменик посвећен ствараоцима и браниоцима Републике Српске у Палама у 14.30 часова на Тргу стваралаца Републике Српске, испред зграде Дома Републике Српске.
У 16.00 часова у Културном центру Пале биће одржана свечана Академија.
Предсједник Организационог одбора за обиљежавање 35 година рада Народне скупштине Републике Српске Милорад Додик изјавио је да је улога парламента била одлучујућа да се очува Република Српска и њена снага током свих година постојања.
"Народна скупштина Српске увијек је била израз демократске воље народа. У Народној скупштини су се водили најозбиљнији разговори и доносила најважније одлуке. Не само у Одрбамено-отаџбинском рату него и све вријеме у којем смо били под снажним притиском међународног фактора", рекао је Додик на конферецији за новинаре у Бањалуци након сједнице Организационог одбора.
Додик је истакао да ће Народна скупштина Републике Српске веома брзо приступити изради новог устава Српске.
Народна скупштина Републике Српске основана је 24. октобра 1991. године у Сарајеву под првобитним називом Скупштина српског народа у БиХ. Њеним оснивањем започет је формални процес конституисања данашње Републике Српске.
Одлуку о формирању донијели су посланици српске националности који су изабрани на вишестраначким изборима у јесен 1990. године у Скупштину тадашње СР Босне и Херцеговине.
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Први сазив Народне скупштине у почетку је чинило 77 посланика (72 из Српске демократске странке, 4 из Савеза реформских снага Југославије и један из Српског покрета обнове). Убрзо су се прикључили и други српски посланици, па је број нарастао на 83 посланика, што је остао сталан број мандата до данас.
За првог предсједника Скупштине изабран је Момчило Крајишник 25. октобра 1991. године.
У првим мјесецима рада, Скупштина је донијела историјске одлуке које су правно обликовале Републику Српску:
Декларација о проглашењу Републике српског народа Босне и Херцеговине усвојена је 9. јануара 1992, први Устав Републике Српске и Уставни закон за његово спровођење донесени су 28. фебруар 1992, чиме је формиран формалноправни и уставни субјективитет српског народа.
Оснивање Народне скупштине представља кључни политички догађај за Републику Српску, јер су кроз њене институције донесени сви кључни закони и одлуке који гарантују њен уставноправни положај у БиХ.
(РТРС)
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