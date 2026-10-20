Калабухов: Пријетња Словенима "млади нацизам"

Аутор:АТВ редакција
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Амбасадор Руске Федерације у БиХ Игор Калабухов изјавио је да либерални глобализам носи исту пријетњу словенским народима као што је то некада чинио фашизам, а то историчари данас називају "млади нацизам".
Калабухов је истакао да је Међународна научна конференција о геноциду над словенским народима у 20. вијеку, која се данас одржава на Палама, још један допринос Републике Српске и Русије овој важној теми.
Он је указао да новија историја носи и превише изазова, те да је за ефикасну борбу против тога потребно познавање историје.
"Видимо да нацизам сада диже главу. У току историје видјели смо да либерални глобализам носи исту пријетњу словенским народима као што је фашизам", рекао је Калабухов новинарима.
Он је навео да је данас видљив спој либералног глобализма и неонацизма, посебно у Украјини, те да је циљ руске специјалне војне операције да то спријечи.
"На одређеном историјском нивоу били смо можда превише наивни. Мислили смо да ће након Совјетског Савеза бити ера разумијевања, љубави и позитивног настројења, али видимо да наши опоненти користе сваку могућност да и даље руше Русију. Због тога морамо бити јаки и сложни у одбрани наших националних интереса", поручио је Калабухов.
Он је указао да неки говоре да имају национални интерес за нешто што је неколико хиљада километара далеко од њихових граница и да тако бране своје интересе.
"Са друге стране нама не дозвољавају да бранимо наше интересе на нашем прагу. Због тога је врло битан спој историје и генезе ових негативних процеса. Битна је и будућност, зато морамо бити свјесни да је наш дуг да пренесемо искуство млађим генерацијама", закључио је Калабухов.
Организатор Међународне научне конференције "Геноцид над словенским народима у 20. вијеку" је Институт историјских наука Универзитета у Источном Сарајеву, преноси Срна.
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