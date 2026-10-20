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Горе два танкера јужно од Ормуског мореуза

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20.10.2026 12:15

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Два танкера запаљена су и заустављена јужно од Ормуског мореуза након што су наишла на иранске мине, саопштила је морнарица Револуционарне гарде Ирана.
Фото: X/printscreen

Два танкера запаљена су и заустављена јужно од Ормуског мореуза након што су наишла на иранске мине, саопштила је морнарица Револуционарне гарде Ирана.

У саопштењу се додаје да је Иран синоћ оборио један амерички дрон.

Техеран је увео блокаду Ормуског мореуза и забрањује пловидбу без плаћања накнаде и дозволе коју издаје Исламска Република.

САД су, заузврат, увеле блокаду иранских лука и обале, преноси Срна.

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Тагови :

Ормуски мореуз

погођен танкер

ватра

Иран

Сједињене Америчке Државе

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