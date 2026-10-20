Горе два танкера јужно од Ормуског мореуза

Аутор:АТВ редакција
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Два танкера запаљена су и заустављена јужно од Ормуског мореуза након што су наишла на иранске мине, саопштила је морнарица Револуционарне гарде Ирана.
У саопштењу се додаје да је Иран синоћ оборио један амерички дрон.
Техеран је увео блокаду Ормуског мореуза и забрањује пловидбу без плаћања накнаде и дозволе коју издаје Исламска Република.
САД су, заузврат, увеле блокаду иранских лука и обале, преноси Срна.
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