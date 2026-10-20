Рим шаље 500 војника да обезбјеђују Милано

Аутор:АТВ редакција
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Италијанска Влада упутиће 500 припадника оружаних снага да обезбјеђују Милано након дводневних немира током којих су се демонстранти сукобили са полицијом, пљачкали продавнице и уништавали имовину, најавио је потпредсједник Владе Матео Салвини.
Распоређивање војника би требало да буде дио пакета безбједносних мјера о којем ће се одлучивати на данашњој сједници Владе.
Протести због раста трошкова живота у Милану почели су мирно, али су прерасли у пљачке, вандализам и сукобе са групама маскираних лица, углавном младих, међу којима је било и малољетника.
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Демонстранти су на полицајце бацали камење и канте за смеће, док је полиција одговорила сузавцем и воденим топовима.
Приведено је више од 270 лица, а штета на продавницама, укључујући "Декатлон" и "Водафон", процијењена је на стотине хиљада евра. Слични немири избили су и у другим градовима на сјеверу Италије.
Италијански премијер Ђорђа Мелони осудила је насиље и сазвала састанак о безбједности, док су се локални становници окупили како би пружили подршку власницима продавница и изразили незадовољство због пљачке и уништавања имовине, преноси Срна.
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