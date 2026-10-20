Logo

Рим шаље 500 војника да обезбјеђују Милано

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
20.10.2026 11:30

Коментари:

0
Припадници карабињера разговарају са грађанима на тргу Дуомо у Милану, у Италији, дан након што су учесници нереда сукобили се са полицијом, пљачкали продавнице и палили имовину, у понедјељак, 16. октобра 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Luca Bruno

Италијанска Влада упутиће 500 припадника оружаних снага да обезбјеђују Милано након дводневних немира током којих су се демонстранти сукобили са полицијом, пљачкали продавнице и уништавали имовину, најавио је потпредсједник Владе Матео Салвини.

Распоређивање војника би требало да буде дио пакета безбједносних мјера о којем ће се одлучивати на данашњој сједници Владе.

Протести због раста трошкова живота у Милану почели су мирно, али су прерасли у пљачке, вандализам и сукобе са групама маскираних лица, углавном младих, међу којима је било и малољетника.

Француска протести

Свијет

Трамп о Паризу: Врло брзо ће бити муслимански град

Демонстранти су на полицајце бацали камење и канте за смеће, док је полиција одговорила сузавцем и воденим топовима.

Приведено је више од 270 лица, а штета на продавницама, укључујући "Декатлон" и "Водафон", процијењена је на стотине хиљада евра. Слични немири избили су и у другим градовима на сјеверу Италије.

Италијански премијер Ђорђа Мелони осудила је насиље и сазвала састанак о безбједности, док су се локални становници окупили како би пружили подршку власницима продавница и изразили незадовољство због пљачке и уништавања имовине, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Рим

Италија

Милано

војска

војници

Протести

демонстрације

Коментари (0)

Више из рубрике

Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима док дижу руке, прије него што је кренуо авионом Марин Ван са Јужног травњака Бијеле куће, у понедјељак, 12. октобра 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Трамп обећао пољопривредницима осам милијарди долара

3 ч

0
Амерички министар одбране Пит Хегсет гледа у даљину.

Свијет

Хегсет разговарао са Нетанјахуом током ненајављене посјете

4 ч

0
Студенти пале смеће током протеста у Лилу, у Француској, у четвртак, 1. октобра 2026. године, захтијевајући више средстава.

Свијет

Трамп о Паризу: Врло брзо ће бити муслимански град

4 ч

0
Мелони шаље 500 војника да обране Милано: Луксузни брендови уклањају робу из излога

Свијет

Мелони шаље 500 војника да обране Милано: Луксузни брендови уклањају робу из излога

5 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

13

27

Минић: Највећа жеља ми је да нам Српску испуне дјечија граја и смијех

13

19

Остварила је многе снове, али на овај још чека: Адриана Лима открила своју највећу жељу

13

06

Усвојен програм обиљежавања 35 година Народне скупштине, свечана академија 24. октобра у Палама

13

02

"Елмедин ће проћи као ел-Муџахедин, ел-Шмитедин"

12

50

"Меморијални центар приказује истину о страдању Срба и добиће још бољу логистику"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима