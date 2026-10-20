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Трамп обећао пољопривредницима осам милијарди долара

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20.10.2026 10:29

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Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима док дижу руке, прије него што је кренуо авионом Марин Ван са Јужног травњака Бијеле куће, у понедјељак, 12. октобра 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Амерички предсједник Доналд Трамп обећао је пољопривредницима осам милијарди долара помоћи поводом високих цијена дизел-горива на предизборном скупу у савезној држави Канзас, двије седмице уочи избора за Конгрес САД.

Трамп је својим присталицама рекао да ће Министарство пољопривреде САД покренути програм вриједан осам милијарди долара за подршку пољопривредницима током сезоне жетве.

Он је навео да је иницијативу предложио републикански сенатор Роџер Маршал, који се кандидује за још један мандат 3. новембра, када ће бирачи одредити ко ће контролисати Конгрес током посљедње двије године Трамповог мандата.

Канзас је традиционално сигурна држава за републиканске кандидате, али анкете показују да је трка између Маршала и демократског изазивача Адама Хамилтона неизвјесна, пренијела је агенција ДПА.

Републиканска странка се нада да ће одбранити тијесну већину у оба дома Америчког конгреса. Анкете показују да демократе имају велике шансе да освоје контролу над Представничким домом.

Трамп је раније рекао да планира да сваком одраслом становнику САД да 5.000 долара ако републиканци задрже контролу у Представничком дому и Сенату, преноси Срна

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Тагови :

Доналд Трамп

Пољопривреда

Пољопривредници

Америка

Конгрес САД

жетва

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