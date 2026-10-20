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Најпознатији српски домаћин открива какву жену тражи и шта му све пишу на мрежама

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20.10.2026 11:18

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Најпознатији српски домаћин открива какву жену тражи и шта му све пишу на мрежама
Фото: Instagram / lukacrepuljarevic

Најпознатији млади сеоски домаћин, Лука Црепуљаревић, донио је одлуку која је у данашње вријеме неуобичајена за његове вршњаке – замијенио је београдски асфалт животом на селу. Иако се овој одлуци у почетку противила и његова мајка, Лука је остао истрајан у својој намјери.

Након смрти баке, преселио се у околину Златибора, а недавно је и дипломирао, поручујући да се свог имања и сеоског живота нипошто не одриче.

Лука је недавно подијелио фотографије унутрашњости свог дома и многе вратио у прошлост. Зидове украшавају портрети његових предака, док мјесто на полици заузима стари телефон с окретним бројчаником, какав многи нису видјели још од дјетињства. Поред ретро детаља, простором доминирају велики трпезаријски сто и клупа од пуног дрвета, па цијели ентеријер одише посебном топлином и породичном традицијом.

Не устручава ниједног тежег посла

Овај младић се не устручава ниједног тежег посла, па на друштвеним мрежама редовно приказује свакодневицу на имању – од бриге о стоци до печења ракије са комшијама. Велику пажњу привлаче и поруке које добија на Инстаграму, гдје га дјевојке често питају за сеоске производе попут сира, мада се Лука уз осмијех пита да ли су њихове намјере само кулинарске или се иза тога крије нешто више.

Када је ријеч о избору животне сапутнице, Лука има јасне ставове. Он наглашава да не тражи радну снагу нити му је потребна помоћ у штали, јер све физичке послове на имању преузима на себе. Једино што му је важно јесте да га будућа супруга искрено подржава у његовом начину живота. Ипак, истиче да би му сметало уколико његова изабраница не би жељела дјецу, јер му је жеља да створи породицу и добије насљеднике са особом која планира да остане уз њега заувијек, пише Телеграф.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Лука Црепуљаревић

село

Живот на селу

жена

друштвене мреже

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