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За овај знак ће наредна година бити најбоља у животу: Срећа ће га пратити на сваком кораку

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19.10.2026 21:40

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Хороскоп
Фото: Pixabay/Maklay62

Према прогнозама астролога, овај хороскопски знак би требало да једва чека да почне 2027. јер ће то бити најбоља година у његовом животу. И ево какве промјене му доноси.

Хороскопски знак којем ће 2027. донијети много среће јесте Ован. Од марта 2023. до фебруара 2026. Сатурн је пролазио кроз знак Риба. У астрологији се овај период повезује са унутрашњим теретом, скривеним бригама и завршавањем старих животних циклуса. Многи Овнови имали су осјећај да дају више него што добијају. Њихов труд често није доносио резултате којима су се надали.

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Током наредне године ситуација постаје ведрија. Јупитер у Лаву, нарочито у првој половини године, успоставља складан однос са Овном. Астрологија овај положај традиционално повезује са самопоуздањем, љубавним приликама и новим шансама.

То не значи да ће све пасти с неба. Ипак, Ован улази у период у којем би лакше могао да препозна праву прилику. Послије дугог чекања, његов труд коначно може да добије већу вриједност.

Највећа промјена на послу можда неће почети новом понудом већ једном реченицом: "То је мало новца за мој труд". Током 2027. добија прилику да одлучније тражи бољу плату и повољније услове. Више неће тако лако пристајати на договоре због којих се осјећа потцијењено.

Додатни посао, хонорар или нови пројекат могли би да донесу значајнији приход. Оно што у почетку дјелује као споредна прилика може да прерасте у нешто много озбиљније. Посебно ће бити важно да Ован препозна колико вриједе његово знање, искуство и вријеме.

За неке припаднике овог знака отвара се могућност да лакше ријеше дуготрајну финансијску обавезу. Други би могли да пронађу бољи начин да распореде новац и коначно уштеде нешто са стране. Велики преокрет не мора одмах да значи богатство које се стиче преко ноћи, понекад почиње тренутком када плата више не нестане чим стигне односно мудријим трошењем новца.

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А новац би током 2027. за Овна могао да постане извор сигурности, а не свакодневног страха. Ипак, овај знак треба да избјегава брзоплете одлуке и ризична улагања. Највећу корист донијеће промишљени потези, добри договори и спремност да више не потцјењује сопствени рад.

Овнови који су у вези могли би да доживе нешто што мијења тренутни љубавни однос. Понекад је довољан искрен разговор, без пребацивања и потребе да неко буде у праву, па много тога може да се промијени набоље.

Комуникација се лакше одвија, партнер више разумије Овна, а овај знак схвата да не мора све дам.

Тамо гдје још постоје љубав и спремност на компромис, блискост може поново да ојача. Партнери ће имати прилику да се присјете зашто су изабрали једно друго. За неке парове 2027. доноси озбиљније заједничке одлуке и планове који су дуго били одлагани.

Слободне Овнове чека познанство другачије од претходних. Умјесто бурне приче и сталног доказивања, у њихов живот може да уђе особа уз коју ће се осјећати сигурно. Неко ко не тражи да стално буду јаки, већ умије да препозна и њихову њежнију страну.

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Могуће је и помирење са особом из прошлости. Ипак, такво помирење имаће смисла само ако су се околности заиста промјениле. Овог пута љубав би требало да донесе мир, а не повратак на старе проблеме.

Најљепши поклон за Овна биће осјећај да више не мора све терете да носи сам, да може мирније да спава и да се радује малим стварима без сталне бриге шта доноси сутра.

Када се новац мало устали, а односи постану топлији, вратиће се и осмијех који је дуго недостајао на његовом лицу. Ован ће поново имати више времена за људе које воли, за своје жеље и за све оно што је одлагао док је покушавао да ријеши један проблем за другим.

(Крстарица)

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Хороскоп

астрологија

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