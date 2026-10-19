Рено враћа легендарни Гордини 8? Један услов кочи повратак култног модела

Аутор:АТВ редакција
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Иако многим возачима електрични аутомобили дјелују монотоно и генерички дизајнирано, Рено је одлучан у намјери да својим електричним моделима врати забаву и препознатљив карактер.
Како би купцима понудио спој ефикасности и емоција, француски произвођач проширио је понуду моделима 4 Е-Тек и 5 Е-Тек, као и екстремном верзијом 5 Турбо 3Е. Сада би на том трагу могао да направи још један корак и представи серијску верзију концепта 8 Гордини.
Атрактивни концепт инспирисан је култним моделом Рено 8 Гордини из шездесетих година прошлог вијека. Компактни купе спаја препознатљиву ретро естетику с модерном технологијом, што би могло да привуче љубитеље класичних спортских аутомобила.
Иако приликом представљања концепта није најављена серијска производња, генерални директор Реноа Фабрис Камболив отворен је за ту могућност. То је потврдио у интервјуу за британски магазин „Аутокар“.
Ипак, постоји један важан услов: серијска верзија модела 8 Гордини могла би да стигне тек након што почну испоруке модела 5 Турбо 3Е.
За сада нема званичне потврде да ће концепт добити своју серијску верзију, али отвореност руководства Реноа оставља простор за повратак имена које има посебно мјесто у историји француског бренда, преноси Аутомоторевија.рс.
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