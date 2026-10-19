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У овој држави полиција не прашта празан резервоар на ауто-путу

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19.10.2026 19:18

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Особа пуни резервоар свог возила на бензинској пумпи у Бафало Гроуву, Илиноис, у четвртак, 2. априла 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Nam Y. Huh

Уколико останете без горива или испразните батерију свог електричног аутомобила на њемачком ауто-путу слиједи вам новчана казна. Она износи 35 евра, али у одређеним околностима може да буде и двоструко већа, уз казнени бод.

У Њемачкој се останак без горива или струје на ауто-путу не сматра непредвидивим кваром који возач не може да избјегне.

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Ниво горива и напуњеност батерије могу да се прате, а инструмент табла упозорава када је потребно потражити бензинску станицу или пуњач, пише Ревија ХАК.

Због тога полиција може да казни возаче који се зауставе на ауто-путу јер су остали без горива или им се батерија електричног аутомобила испразнила.

Основна казна износи 35 евра. Међутим, ако возило остане заустављено дуже од три минута, то се према наведеним правилима може третирати као паркирање на ауто-путу, гдје је оно забрањено.

У том случају казна може да порасте на 70 евра, а возач може да добије и један казнени бод.

Трошкови могу да буду и већи ако полиција утврди да је возило заустављено на посебно опасном мјесту или ако због таквог заустављања дође до саобраћајне незгоде.

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Зато је важно да возачи прије уласка на ауто-пут провјере количину горива или стање напуњености батерије и планирају заустављања.

У супротном, пропуст који је могао да се избјегне може да доведе до казне, али и до опасне ситуације у саобраћају.

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Тагови :

Аутомобили

гориво

Ауто-пут

Њемачка

Казна

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