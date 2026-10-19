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Трик за пећ који штеди дрва током зиме: Кућа ће остати дуже топла

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19.10.2026 18:22

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Дрва балван гријање
Фото: ATV

Доласком првих мразева, многи власници кућа суочавају се са истим проблемом: пећ се ложи непрестано, а већ ујутру је у просторијама хладно, па морају да устају усред ноћи како би убацили нове цјепанице.

Међутим, разлог најчешће није у самој пећи, већ у погрешном начину ложења.

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Уобичајени поступак подразумијева да се дрва слажу на дно и потпаљују одоздо. У том случају пламен брзо захвати цијелу гомилу, велика количина топлоте одмах одлази право у димњак, док сама пећ уопште не стигне да се поштено угрије. Дрва тако изгоре без ефекта, потрошња се повећа и до три пута, а кућа се охлади већ након два сата, па имате осјећај као да нисте ни гријали.

Сеоска метода: Горње потпаљивање уз густо слагање

Постоји стари сеоски трик који у потпуности рјешава овај проблем – горње потпаљивање уз веома густо слагање дрва:

Најдебље цјепанице иду на дно: На само дно ложишта, збијено једно уз друго, стављају се најдебља и најгушћа дрва, при чему су најбољи избор тврди лишћари попут брезе или храста.

Средњи слој попријеко: Преко њих се попријеко слажу цјепанице средње дебљине.

Потпала на самом врху: На врх се стављају ситно иверје, ситна дрвца за потпалу и сува растопка.

Када се ватра запали на самом врху, пламен се полако спушта наниже, загријавајући слој по слој доње редове. Сагоријевање је уједначено и без наглих скокова, док дим и гасови у потпуности сагоријевају у горњем дијелу ложишта и предају максималну топлоту цигленим зидовима пећи. На овај начин, једно пуњење пећи тиња и грије од пет до шест сати.

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Главна тајна уштеде лежи у правилном подешавању промаје. Чим се ватра стабилно разгори, отвор за довод ваздуха треба притворити скоро до минимума. Промаја ће се задржати, али топлота више неће излазити кроз димњак.

Код пећи предвиђених за дуго сагоријевање и металних фуруна, мајстори користе и једноставан метални уређај који ограничава довод кисеоника у центар ложишта. Тиме се процес пребацује у режим спорог тињања, па дрва трају дуже и дају више топлоте.

Сирова дрва троше највећи дио енергије на испаравање воде, стварају густ дим и брзо прљају пећ чађи, док сува дрва горе чистије, јаче и знатно штедљивије.

Брзи тест слухом: Када ударите једно суво дрво о друго, чуће се јасан, звонак звук, док сирова дрва при удару дају туп звук.

Савјет: Уколико нисте сигурни да ли су дрва довољно сува, оставите их под надстрешницом недјељу дана.

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Такође, изузетно је важно редовно провјеравати и чистити димњак једном мјесечно, јер таложење чађи сужава канале и смањује промају.

(ЖенаБлиц)

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Тагови :

дрва

пелет

Сува дрва

гријање

зима

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