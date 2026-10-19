У Руднику мрког угља обустављена производња због недостатка горива за рад

Аутор:АТВ редакција
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Производња у Руднику мрког угља у Брези обустављена је у првој смјени због недостатка горива за рад машина.
Из истог разлога обустављени су рударски радови, а горива нема ни за машине којима се врши допремање материјала у јаму.
Хроника
Радник поште главом разбио излог? Сумња се на једно
Рудари Брезе раде иако нису примили плату за септембар, а проблем представља и неплаћен допринос за здравствено осигурање за раднике који се лијече у Кантону Сарајево, пренијели су федерални медији.
(Срна)
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