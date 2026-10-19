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У Руднику мрког угља обустављена производња због недостатка горива за рад

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19.10.2026 18:00

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Рудник
Фото: Oscar Sánchez/Pexels

Производња у Руднику мрког угља у Брези обустављена је у првој смјени због недостатка горива за рад машина.

Из истог разлога обустављени су рударски радови, а горива нема ни за машине којима се врши допремање материјала у јаму.

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(Срна)

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Тагови :

рудник

РМУ Бреза

рудари

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