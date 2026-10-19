Logo

Конаковић пријети: Испразнићу Амбасаду Србије ако организују изборе у БиХ

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
19.10.2026 17:40

Коментари:

5
Конаковић пријети: Испразнићу Амбасаду Србије ако организују изборе у БиХ
Фото: Anadolu/Stipe Majic

Елмедин Конаковић, још увијек министар иностраних послова у Савјету министара, намјерава да блокира Амбасаду Србије да организује изборе у БиХ за држављане Србије.

Он ово поручује након информације да је замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац затражио ванредну телефонску сједницу са захтјевом за давање сагласности да се на територији БиХ отворе бирачка мјеста за гласање на парламентарним изборим у Србији и омогући држављанима те земље да гласају.

У образложењу захтјева је наведено да је Амбасада Србије у БиХ нотом од 28. септембра обавијестила Министарство иностраних послова у Савјету министара да ће у Србији 25. октобра бити одржани парламентарни избори, са захтјевом за давање сагласности да се на територији БиХ омогући гласање и отворе бирачка мјеста.

Конаковић Арагчи

БиХ

Конаковић и шеф иранске дипломатије на истом скупу у Багдаду

Конаковић пријети да од тога нема ништа о да ће Бошњаци у Савјету министара блокирати ту одлуку, такође, упутио је и пријетње.

"Ако се случајно усуде да организују изборе без дозволе, до петка ћу испразнити Амбасаду Србије. Они који крену у такву реализацију без дозволе МВП и ВМБиХ биће непожељне особе у БиХ у складу са могућностима и законом за који сам показао да имам овласти. Послао сам поруку министру Марку Ђурићу и упозорио га на ово што се дешава, рекао је Конаковић за Вијести.ба.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Конаковић хоће да што дуже остане на власти

Он тврди да је његово министарство припремило потребни материјал, али, тражи да министри из СНСД-а одблокирају одређене тачке. Конаковић жели да купује објекте за дипломатско-конзуларну мрежу и да именује аташее у појединим европским државама.

Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац је рекао да неће одустати од захтјева да се држављанима Србије омогући да 25. октобра гласају у БиХ на парламентарним изборима у Србији, као и да ће Република Српска адекватно одговорити, ако то не буде ријешено.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Елмедин Конаковић

Сташа Кошарац

Савјет министара БиХ

Ambasada Srbije

избори

Коментари (5)

Више из рубрике

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић разговарала је данас са отправником послова Амбасаде Сједињених Држава у БиХ Џоном Гинкелом о протеклим изборима и предстојећем процесу формирања власти.

БиХ

Цвијановић са Гинкелом о протеклим изборима

5 ч

4
Амбасадор Руске Федерације у БиХ Игор Калабухов

БиХ

Калабухов: БиХ способна да се развија без спољног надзора

11 ч

0
Избори, гласање, скенер

БиХ

Поновљени избори у Брчком: До 15 часова гласало скоро 42 одсто бирача

1 д

0
Скенер на изборима 2026.

БиХ

Нови гласови промијенили мандате у четири кантона и Парламенту ФБиХ: Ево ко улази у скупштине

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

13

Власти у Француској увеле полицијски час

20

13

Умрла бивша дјевојка Џастина Бибера

19

56

Кондић Панић о протестима у Француској: Полиција се суочава са изазовима

19

55

Због нереда у Паризу затворен Лувр

19

51

Пуна подршка клупског руководства: Саша Илић остаје тренер Партизана

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима