Конаковић пријети: Испразнићу Амбасаду Србије ако организују изборе у БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Елмедин Конаковић, још увијек министар иностраних послова у Савјету министара, намјерава да блокира Амбасаду Србије да организује изборе у БиХ за држављане Србије.
Он ово поручује након информације да је замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац затражио ванредну телефонску сједницу са захтјевом за давање сагласности да се на територији БиХ отворе бирачка мјеста за гласање на парламентарним изборим у Србији и омогући држављанима те земље да гласају.
У образложењу захтјева је наведено да је Амбасада Србије у БиХ нотом од 28. септембра обавијестила Министарство иностраних послова у Савјету министара да ће у Србији 25. октобра бити одржани парламентарни избори, са захтјевом за давање сагласности да се на територији БиХ омогући гласање и отворе бирачка мјеста.
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Конаковић пријети да од тога нема ништа о да ће Бошњаци у Савјету министара блокирати ту одлуку, такође, упутио је и пријетње.
"Ако се случајно усуде да организују изборе без дозволе, до петка ћу испразнити Амбасаду Србије. Они који крену у такву реализацију без дозволе МВП и ВМБиХ биће непожељне особе у БиХ у складу са могућностима и законом за који сам показао да имам овласти. Послао сам поруку министру Марку Ђурићу и упозорио га на ово што се дешава, рекао је Конаковић за Вијести.ба.
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Он тврди да је његово министарство припремило потребни материјал, али, тражи да министри из СНСД-а одблокирају одређене тачке. Конаковић жели да купује објекте за дипломатско-конзуларну мрежу и да именује аташее у појединим европским државама.
Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац је рекао да неће одустати од захтјева да се држављанима Србије омогући да 25. октобра гласају у БиХ на парламентарним изборима у Србији, као и да ће Република Српска адекватно одговорити, ако то не буде ријешено.
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