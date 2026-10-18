Logo

Нови гласови промијенили мандате у четири кантона и Парламенту ФБиХ: Ево ко улази у скупштине

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
18.10.2026 09:31

Коментари:

0
Скенер на изборима 2026.
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Према најновијим прелиминарним резултатима Централне изборне комисије ЦИК, промијенила се расподјела мандата у скупштинама Зеничко-добојског, Тузланског, Средњобосанског и Босанско-подрињског кантона, као и у једној изборној јединици за Представнички дом Парламента Федерације БиХ.

Промјене су настале након што је ЦИК почео да уноси гласове пристигле поштом и исправља раније унесене резултате. У односу на пресјек од 16. октобра, СДА добија два мандата у кантоналним скупштинама, а ХДЗ БиХ један. Глас народа улази у Скупштину БПК.

Зеничко-добојски кантон

СДА преузима 15. мандат у Скупштини ЗДК од СДП-а. Одлучили су гласови поштом: СДА их је добила 161, а СДП 30.

У Скупштину улази Селмир Делић (СДА), а испада Алмир Бабајић (СДП). СДП-у недостаје 31 глас да врати мандат.

Наша странка, која је прије два дана била мање од једног гласа изнад изборног прага, сада је 16 гласова изнад њега.

Тузлански кантон

СДА преузима 14. мандат у Скупштини ТК од СББ-а, који остаје са једним послаником. СББ-у недостаје 41 глас да врати мандат.

У Скупштину улази Сувада Џуздановић (СДА), а испада Едис Трумић (СББ).

Средњобосански кантон

ХДЗ БиХ преузима осми мандат у Скупштини СБК од СДА, која сада има 11 посланика. ХДЗ БиХ је поштом добио 1.273 гласа, а СДА 155.

У Скупштину улази Јосипа Лозанчић (ХДЗ БиХ), а испада Јасминко Раткушић (СДА).

Босанско-подрињски кантон

Глас народа је са 356 гласова прешао изборни праг од 351 гласа и осваја један мандат. Прије два дана био је два гласа испод прага. Мандат преузима од Народа и правде, који сада има три посланика.

У Скупштину улази Далиборка Миловић (Глас народа), а испада Лејла Ћатовић (НиП).

У БПК још није евидентиран ниједан глас поштом, а обрађено је 35 од 36 бирачких мјеста, па разлика од пет гласова није коначна.

Парламент Федерације БиХ

У осмој изборној јединици за Представнички дом Парламента Федерације БиХ, која обухвата Средњобосански кантон, ХДЗ БиХ преузима трећи директни мандат од СДА. ХДЗ БиХ је у овој јединици поштом добио 1.314 гласова, а СДА 149.

Директни мандат добија Маријан Марјановић (ХДЗ БиХ), а губи га Нисвет Хрњић (СДА).

Ипак, СДА би требало да задржи укупан број мандата, имајући у виду да ће ХДЗ изгубити, а СДА добити један компензациони мандат.

Вриједи истаћи да су ови резултати прелиминарни, а расподјела мандата није званична. У свим наведеним јединицама још нису унесени сви гласови у одсуству, гласови из мобилних тимова и дипломатско-конзуларних представништава, па може доћи до промјена.

(Кликс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

избори

Избори 2026

ФБиХ

Резултати избора 2026

Коментари (0)

Више из рубрике

Скенер на изборима 2026.

БиХ

Поновљено гласање у Буквику почело на вријеме и без проблема

3 ч

0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик и предсједник ХДЗ-а Драган Човић

БиХ

Додик: СНСД и ХДЗ БиХ желе да институције функционишу у складу са Уставом

3 ч

4
Западни Балкан све важнији за европску безбједност?

БиХ

Западни Балкан све важнији за европску безбједност?

16 ч

0
Новац

БиХ

Јачање система за спречавање прања новца

16 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

59

"Понуда о отварању Ормуског мореуза на столу"

11

54

Мађар: Могућ извоз украјинског жита преко Мађарске

11

38

Нетанјаху: Ирански народ је талац идеолошких насилника

11

34

Додик: Направили смо савез са народом и забиљежили историјску побједу

11

27

Апокалиптични призори: Париз као ратна зона након протеста

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима