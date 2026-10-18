Нови гласови промијенили мандате у четири кантона и Парламенту ФБиХ: Ево ко улази у скупштине

Аутор:АТВ редакција
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Према најновијим прелиминарним резултатима Централне изборне комисије ЦИК, промијенила се расподјела мандата у скупштинама Зеничко-добојског, Тузланског, Средњобосанског и Босанско-подрињског кантона, као и у једној изборној јединици за Представнички дом Парламента Федерације БиХ.
Промјене су настале након што је ЦИК почео да уноси гласове пристигле поштом и исправља раније унесене резултате. У односу на пресјек од 16. октобра, СДА добија два мандата у кантоналним скупштинама, а ХДЗ БиХ један. Глас народа улази у Скупштину БПК.
СДА преузима 15. мандат у Скупштини ЗДК од СДП-а. Одлучили су гласови поштом: СДА их је добила 161, а СДП 30.
У Скупштину улази Селмир Делић (СДА), а испада Алмир Бабајић (СДП). СДП-у недостаје 31 глас да врати мандат.
Наша странка, која је прије два дана била мање од једног гласа изнад изборног прага, сада је 16 гласова изнад њега.
СДА преузима 14. мандат у Скупштини ТК од СББ-а, који остаје са једним послаником. СББ-у недостаје 41 глас да врати мандат.
У Скупштину улази Сувада Џуздановић (СДА), а испада Едис Трумић (СББ).
ХДЗ БиХ преузима осми мандат у Скупштини СБК од СДА, која сада има 11 посланика. ХДЗ БиХ је поштом добио 1.273 гласа, а СДА 155.
У Скупштину улази Јосипа Лозанчић (ХДЗ БиХ), а испада Јасминко Раткушић (СДА).
Глас народа је са 356 гласова прешао изборни праг од 351 гласа и осваја један мандат. Прије два дана био је два гласа испод прага. Мандат преузима од Народа и правде, који сада има три посланика.
У Скупштину улази Далиборка Миловић (Глас народа), а испада Лејла Ћатовић (НиП).
У БПК још није евидентиран ниједан глас поштом, а обрађено је 35 од 36 бирачких мјеста, па разлика од пет гласова није коначна.
У осмој изборној јединици за Представнички дом Парламента Федерације БиХ, која обухвата Средњобосански кантон, ХДЗ БиХ преузима трећи директни мандат од СДА. ХДЗ БиХ је у овој јединици поштом добио 1.314 гласова, а СДА 149.
Директни мандат добија Маријан Марјановић (ХДЗ БиХ), а губи га Нисвет Хрњић (СДА).
Ипак, СДА би требало да задржи укупан број мандата, имајући у виду да ће ХДЗ изгубити, а СДА добити један компензациони мандат.
Вриједи истаћи да су ови резултати прелиминарни, а расподјела мандата није званична. У свим наведеним јединицама још нису унесени сви гласови у одсуству, гласови из мобилних тимова и дипломатско-конзуларних представништава, па може доћи до промјена.
(Кликс)
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