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Додик: СНСД и ХДЗ БиХ желе да институције функционишу у складу са Уставом

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18.10.2026 08:08

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Предсједник СНСД-а Милорад Додик и предсједник ХДЗ-а Драган Човић
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је да се приликом формирања власти на нивоу БиХ мора поштовати изборна воља конститутивних народа и њихових легитимних представника.

"Резултати избора јасно су показали коме су грађани дали повјерење, а СНСД и ХДЗ БиХ остају незаобилазни политички фактори", поручио је Додик на друштвеној мрежи "Икс".

У осврту на протеклу седмицу Додик је подсјетио да је са предсједником ХДЗ-а БиХ Драганом Човићем разговарао о формирању власти.

"СНСД и ХДЗ БиХ неће једни без других, јер желимо да институције функционишу у складу с Уставом и принципом конститутивности", нагласио је Додик.

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Тагови :

Милорад Додик

Драган Човић

СНСД

ХДЗ БиХ

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