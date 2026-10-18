Додик: СНСД и ХДЗ БиХ желе да институције функционишу у складу са Уставом

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Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је да се приликом формирања власти на нивоу БиХ мора поштовати изборна воља конститутивних народа и њихових легитимних представника.
"Резултати избора јасно су показали коме су грађани дали повјерење, а СНСД и ХДЗ БиХ остају незаобилазни политички фактори", поручио је Додик на друштвеној мрежи "Икс".
Приликом формирања власти на нивоу БиХ мора се поштовати изборна воља конститутивних народа и њихових легитимних представника. Резултати избора јасно су показали коме су грађани дали повјерење, а СНСД и ХДЗ БиХ остају незаобилазни политички фактори.
Са предсједником ХДЗ-а БиХ Драганом Човићем током седмице разговарао сам о формирању власти. СНСД и ХДЗ БиХ неће једни без других, јер желимо да институције функционишу у складу с Уставом и принципом конститутивности.— Милорад Додик (@MiloradDodik) October 18, 2026
У осврту на протеклу седмицу Додик је подсјетио да је са предсједником ХДЗ-а БиХ Драганом Човићем разговарао о формирању власти.
"СНСД и ХДЗ БиХ неће једни без других, јер желимо да институције функционишу у складу с Уставом и принципом конститутивности", нагласио је Додик.
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