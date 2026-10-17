Јачање система за спречавање прања новца

Аутор:Лана Остојић
Коментари:0
У наредних шест мјесеци радна група треба да припреми измјене Закона о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности. Циљ је додатно усклађивање домаћег законодавства са легислативом Европске уније и испуњавање препорука Манивала.
"То су свјетске тековине и те измјене Закона, које подразумијевају онемогућавање да неко ко на такав начин користи финансијска средства да треба да се то спријечи. И апсолутно СВАК нормалан то подржава у сваком друштву", рекао је Срђан Амиџић, министар финансија и трезора у Савјету министара БиХ.
Ова област је у БиХ распрострањена, али није увијек везана само за криминал. Честа је несмотрена економија.
"Несмотрена економија је и када неки наш домаћин у малим мјестима узгаја овце и продаје их за Божић, а то не иде преко званичног тржишта, на то не плаћа порез. Ви морате направити закон који је довољно добар да несмотрену економију увучете у легалне токове, да с друге стране не оставите превише простора да се заиста ради о прању новца – односно да новац који је стечен криминалним активностима уђе у легалне токове", рекао је Марко Ђого, економиста.
Закон ће помоћи у контексту регистра стварних власника, регулација банкарског сектора и строжих контрола поријекла власништва, каже Адмир Чавалић. А прати новац најлакше је на тржишту некретнина.
"И видимо дакле континуитет раста цијена некретнина. Такође, у литератури, у пракси се спомињу игре на срећу, затим било каква област економије гдје има доста готовинског плаћања, већи број трансакција или промета са вишим износима", рекао је Адмир Чавалић, економски аналитичар.
На страници Инспектората Републике Српске доступне су и „Смјернице за процјену ризика од прања новца и финансирања терористичких активности“. Инспекцијске контроле ће обухватити и начин на који предузећа провјеравају клијенте, прате сумњиве трансакције и воде финансијске евиденције.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму