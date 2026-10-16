Ко ће с ким за преговарачки сто?

Аутор:Бранка Дакић
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Преговори, договори, сједнице, сумирање резултата, постављање услова, приоритета – оно је чему свједочимо у постизборном периоду. Неки и те како имају разлога за задовољство, други баш и не.
Ови други се врло често не баве анализом лошег изборног резултата, већ их брине ко ће у власт, па је тако Елмедин Конаковић већ неколико пута позвао на формирање власти без СНСД-а. Док се он бави оним на шта не може и не треба да утиче, коалиција у којој је и НиП на чијем је челу на климавим је ногама.
„Када је ријеч о пројекту Тројке, исти постоји, истина нешто је мањи коалициони капацитет и видјећемо како ће с ето рефлектовати у контексту формирања власти, прије свега, на нивоу Федерације БиХ, али и на нивоу државе. Све у свему, НиП инсистира да се чим прије успостави власт“, рекао је Адмир Чавалић, НиП.
Пораз НиП-а и Наше странке и добар резултат СДП-а довели су, логично је, до раскола међу коалиционим партнерима. СДП би у власт, а губитници су свјесни да им тамо није мјесто.
„Данас сам са Конаковићем разговарао и он савјетује да уђемо са СДА. Он каже, подржаће да је то једини спас да направимо стабилну Владу на нивоу БиХ. Тројка и СДП су имали добру сарадњу. Међутим, изгубили су одређен број гласова и они су свјесни, они иду на преорганизацију странака“, рекао је Зукан Хелез, замјеник предсједника СДП-а.
Околности се мијењају, па и ставови, тако некада непожељни партнери сада и те како постају пожељни. У СДА кажу да још нису разговарали са СДП-ом, а у преговарачком тиму не бјеже од преговора.
„Логично је да ћемо ми разговарати са свима који су добили подршку, а у коначници а надам се да ће то бити нека група странака, можда нека коалиција која ће ће се, ипак, покушати на почетку мандата договорити“ , рекао је Един Рамић, потпредсједник СДА.
Повјерење су грађани указали СНСД-у, ХДЗ-у и СДА, па свидјело се то некоме или не, ове странке су незаобилазни фактори у формирању власти. Ко ће још за преговарачки сто, зависи од договора и спремности на компромисе и уступке. Из СНСД-а су, подсјетимо позвали на српско јединство у заједничким институцијама, док ће странке из Федерације БиХ, како сада ствари стоје, тешко до компромиса.
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