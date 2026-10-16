ЦИК наредио ручно бројање гласова на 246 бирачких мјеста

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Централна изборна комисија БиХ наложила је Главном центру за бројање да ручно преброји гласачке листиће на 246 бирачких мјеста, на којима је број листића за више од два одсто већи од броја бирача који су гласали.
Наредбу је ЦИК БиХ донио данас на 78. сједници, а Главни центар за бројање треба да утврди тачан одзив на тим бирачким мјестима и поново утврди резултате гласања.
Разлике између броја гласачких листића и броја бирача уочене су у извјештајима из информационог система, наводи се у саопштењу ЦИК-а БиХ.
Како су појаснили из ЦИК-а, одлука је донесена након што је Комисија, у оквиру редовне контроле и обраде изборног материјала, анализирала резултате добијене електронским путем, односно скенирањем гласачких листића.
Контролно ручно бројање обухватиће различите изборне нивое, а списак бирачких мјеста саставни је дио наредбе.
Бројање ће бити спроведено у Главном центру за бројање у Зетри, а динамику бројања утврдиће директор ове институције.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
1 ч0
БиХ
3 ч1
БиХ
3 ч0
БиХ
5 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму