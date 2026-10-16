"Питање професионалних возача из БиХ треба да се рјешава на нивоу ЕУ"

Аутор:АТВ редакција
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Словенија сматра да питање боравка професионалних возача из БиХ у шенгенском простору треба да се рјешава на нивоу ЕУ, речено је на састанку предсједника Спољнотрговинске коморе БиХ Здравка Маринковића и словеначког амбасадора Дамијана Седара.
Маринковић и Седар разговарали су у Сарајеву о проблемима примјене правила којима се боравак професионалних возача у шенгенском простору ограничава на 90 дана у било којем периоду од 180 дана, те о посљедицама овог ограничења по међународни транспорт и спољнотрговинско пословање.
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У фокусу разговора били су изазови с којима се суочавају превозници, али и шире посљедице по извознике, увознике и компаније чије пословање зависи од редовне и правовремене испоруке робе, саопштено је из Коморе.
На састанку је истакнуто да се Словенија налази међу пет најзначајнијих спољнотрговинских партнера БиХ, због чега је несметано одвијање транспорта од заједничког интереса.
Наглашено је да би рјешавање овог питања донијело обострану корист, будући да ограничења с којима се суочавају домаћи превозници утичу и на словеначке компаније повезане са тржиштем БиХ кроз трговину, производњу и ланце снабдијевања.
Указано је да ова проблематика превазилази оквире транспортног сектора и утиче на поштовање уговорених рокова, трошкове пословања и конкурентност привреде обје земље.
Маринковић и директор Сектора за транспорт и комуникације при Спољнотрговинској комори Зијад Синановић нагласили су потребу да буде уважена специфичност посла професионалних возача, чији је боравак у шенгенском простору везан за обављање међународних транспортних операција.
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Циљ састанка био је да се, уз наставак активности на успостављању трајног и усклађеног европског рјешења, сагледају и могућности које би у међувремену олакшале пословање превозника и привредника обје земље, по узору на Хрватску.
Хрватска је омогућила издавање дуготрајних виза типа Д професионалним возачима у међународном превозу, ради регулисања њиховог дужег боравка на својој територији.
(Срна)
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