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Чекићем га тукли по глави: Ушао крвав у полицијску станицу

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16.10.2026 11:33

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Мушкара држи чекић.
Фото: Pexels/Abedalnaser Qouqa:

Н. Т. (35) брутално је претучен јуче нешто послије 10 часова испред једног локала на Звездари у Београду.

Он је дошао у полицијску станицу у Батајници како би пријавио крађу докумената, али су запослени примијетили да има видљиве повреде главе.

Када су га упитали шта се догодило, испричао је да га је напала непозната мушка особа, која је носила прслук и имала капуљачу на глави. Према његовим ријечима, нападач га је више пута ударио чекићем у главу и тијело.

Повријеђени мушкарац сумња да му је напад, како је навео, „намјестила“ бивша дјевојка.

Н. Т. је задобио тешке тјелесне повреде, укључујући преломе више костију лица и главе, због чега је хитно оперисан.

Случај води Треће основно јавно тужилаштво у Београду, преноси Телеграф.рс.

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Тагови :

Туча

Београд

чекић

повријеђен човјек

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