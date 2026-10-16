Оставили дијете у ауту, оно вриштало и молило пролазнике за помоћ

Аутор:АТВ редакција
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Веома потресна сцена узнемирила је јуче пролазнике код тржног центра у Новом Саду. Једно дијете остављено је само у ауту и из петних жила је вриштало и молило пролазнике за помоћ, описује суграђанка која се нашла на лицу мјеста.
Она се огласила на Фејсбук групи "Новосађанке" и питала да ли неко зна шта је било са дјететом.
"Да ли неко зна шта се десило са дјететом које је јуче око 20 сати остављено само у колима у Променади? Дијете је вриштало из петних жила и плакало колико је било уплашено, молило је пролазнике за помоћ да неко позове родитеље", пише потресена ова суграђанка.
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Како даље наводи, ту је убрзо дошао и радник из обезбјеђења и причао са њим.
"И послије се и полиција појавила. Ужасна је ситуација била гдје мало дијете моли и преклиње за помоћ. Само бих вољела да знам да ли је добро јер није могао да се смири", закључује она на крају.
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