Logo

Добојлија пијан сјео за волан, па остао ухапшен

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
16.10.2026 10:30

Коментари:

0
Полиција зауставља возаче користећи знак "стоп".
Фото: АТВ

Полиција у Добоју одузела је путнички аутомобил "Ауди" од возача В. Т. из Добоја, који је ухваћен за воланом са 1,99 промила алкохола у крви.

Из Полицијске управе Добој саопштено је да је возач ухапшен јуче, 15. октобра, а да је алкотестирањем утврђено присуство алкохола од 1,99 грама по килограму.

Провјерама је утврђено да је В. Т. већ био правоснажно кажњен због обијесне вожње, и то 2. јула ове године. Уз то, има и неплаћених новчаних казни у износу од 1.146,05 КМ.

Због поновљеног прекршаја обијесне вожње, полиција му је привремено одузела возило, а против њега ће надлежном суду бити поднесен захтјев за покретање прекршајног поступка.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

одузет аутомобил

ПУ Добој

пијан

обијесна вожња

Коментари (0)

Више из рубрике

Окружно јавно тужилаштво Бањалука

Хроника

Огласило се ОЈТ о тешкој саобраћајној несрећи у Бањалуци

2 ч

0
Милош Чупић, хапшење 2024. године

Хроника

Милош Чупић ухапшен због премлаћивања мушкарца у Котор Варошу

2 ч

1
Аутомобил полиције ФБиХ

Хроника

У саобраћајној несрећи једна особа погинула, двије повријеђене

3 ч

0
Полицијско возило паркирани испред Градске управе Бањалука

Хроника

Тешка несрећа у Бањалуци: Погинуо пјешак, потпуно обустављен саобраћај

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

45

Поклони које не треба носити домаћину за славу: Вјерује се да привлаче неуспјех

12

40

Од перача судова до Мишелиновог водича: Кувар Савино Дивинченцо стиже у Бањалуку

12

34

Бизарно: Дјечаку (16) изнад ока растао зуб, љекари у шоку

12

31

Велика Британија уводи забрану за три врсте порнографије

12

24

Цвијановић: Доктор Талић дао немјерљив допринос унапређењу здравственог система

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима