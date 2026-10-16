Добојлија пијан сјео за волан, па остао ухапшен

Аутор:АТВ редакција
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Полиција у Добоју одузела је путнички аутомобил "Ауди" од возача В. Т. из Добоја, који је ухваћен за воланом са 1,99 промила алкохола у крви.
Из Полицијске управе Добој саопштено је да је возач ухапшен јуче, 15. октобра, а да је алкотестирањем утврђено присуство алкохола од 1,99 грама по килограму.
Провјерама је утврђено да је В. Т. већ био правоснажно кажњен због обијесне вожње, и то 2. јула ове године. Уз то, има и неплаћених новчаних казни у износу од 1.146,05 КМ.
Због поновљеног прекршаја обијесне вожње, полиција му је привремено одузела возило, а против њега ће надлежном суду бити поднесен захтјев за покретање прекршајног поступка.
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