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У саобраћајној несрећи једна особа погинула, двије повријеђене

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16.10.2026 08:49

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Аутомобил полиције ФБиХ
Фото: АТВ БЛ

Једна особа погинула је у несрећи која се догодила јуче на дијелу магистралног пута Посушје-Груде у мјесту Батин Поље.

Несрећа се догодила јуче у 14:25 сати.

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"У несрећи су учествовали А.Б. (1983.) из Посушја с возилом марке Голф 2 без регистрацијских ознака и прикључним возилом без регистрацијских ознака. У саобраћајној незгоди смртно је страдао сапутник М.Ћ. (1959.) из Широког Бријега, док су повреде задобили возач А.Б. и сапутница Ј.Л. (1983.) из Ливна. Увиђај саобраћајне несреће извршили су полицијски службеници ПУ Посушје који предузимају и све друге потребне мјере и радње у складу са законским прописима", потврђено је за “Аваз” из МУП-а ЗХК.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

МУП ЗХК

погинула особа

Посушје

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