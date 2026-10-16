Држављанин БиХ покушао да пређе границу са 50.000 евра у готовини

Аутор:АТВ редакција
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Возач аутомобила регистарских ознака БиХ покушао је да пређе границу између БиХ и Хрватске преко прелаза Каменко са 50.000 евра у готовини пронађених испод сувозачевог сједишта.
Возачу је због прекршаја изречена новчана казна у износу од 13.200 евра, а платио је двије трећине изречене казне и трошкове поступка.
Новац је откривен током улазне путничке контроле, саопштила је Царинска управа.
Приликом прегледа путника, пртљага и возила, уз помоћ службеног пса цариници су новац пронашли испод сувозачева сједишта, преносе хрватски медији.
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