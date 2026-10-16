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Радови и гужве у центрима успоравају саобраћај

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16.10.2026 08:04

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Радови и гужве у центрима успоравају саобраћај
Фото: Pixabay

Због појачане фреквенције у градским центрима и извођења радова на бројним дионицама, из Ауто-мото савеза Републике Српске јутрос су истакли да се може очекивати спорије одвијање саобраћаја.

Како наводе, у брдско-планинским предјелима има мраза, а у котлинама и дуж ријека пролазне магле која смањује видљивост, па се возачима савјетује да прилагоде вожњу условима на путу.

На граничним прелазима нема задржавања, а возачима је упућен апел да буду макисмални опрезни и да избјегавају ризична претицања.

На снази је измјена саобраћаја на изграђеном дијелу ауто-пута Рача-Бијељина, ради привременог прикључења на магистрални пут на дионици према граници са Србијом на Рачи.

На укрштању магистралних путева у Лончарима у току је изградња кружне раскрснице због чега је на снази измјена у одвијању саобраћаја која би требало да траје до краја новембра.

Измјене у одвијању саобраћаја због радова су на магистралном пута Клашнице-Шарговац-Бањалука, као и у Трну, затим на магистралоним путевима Разбој Љевчански-Србац и Лакташи-ауто-пут, на регионалном путу Разбој Љевчански-Лакташи, као и на дионици Козарац-Ламовита гдје је у току привремено измјештање дијела трасе.

У току су радови на дионици магистралног пута Драготиња-Приједор гдје је обавезно поштовање саобраћајне сигнализације.

Привремене обуставе су преко Романије, на магистралном путу Подроманија - Сумбуловац, због извођења минерских радова на изградњи додатне траке за спора возила. Радови се изводе радним данима и суботом од 9.00 до 12.00 часова и трају од 10 до 15 минута.

Због проширења јавне расвјете на ауто-путу Градишка-Бањалука, на дионици Маховљани-Гламочани, долази до измјене у одвијању саобраћаја радним данима и суботом о 7.00 до 17.00 часова.

Измјене су због радова на магистралном путу Крупац-Богатићи ради санације цјевовода малехидроелектране Крупац, као и на магистралним путевима код Модриче и Бијељине гдје је у току изградња ауто-путева.

Радови се изводе уз магистрални пут у Патковачи на путу Бијељина-Зворник гдје је у току изградња тротоара, аутобуског стајалишта и приступних рампи у зони основне школе, па се возачима савјетује опрезна вожња.

На улазу у Бијељину измијењен је режим саобраћаја из правца Брчког због реконструкције и доградње моста преко Мајевичког канала. Сва возила укупне масе до 3,5 тона иду преко привремене обилазнице у непосредној близини градилишта, а возила изнад дозвољене масе преусмјеравају се преко регионалног пута који пролази кроз насеље Велика Обарска.

Радови се изводе и на путним правцима Челинац-Котор Варош, Укрина-Клупе, Рача-Бијељина у рејону Балатуна и Трњака, Добро Поље-Миљевина, код Добоја гдје је у току изградња ауто-пута на коридору Пет це.

На магистралном путу Добро Поље-Миљевина саобраћај се за возила до 3,5 тоне одвија једном коловозном траком, а возила изнад дозвољене масе преусмјеравају се на алтернативне правце.

Због оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком.

Клизишта успоравају саобраћај на путним правцима Козарац-Водице, Градишка-Козарска Дубица, на улазу у Орахову, у мјесту Доња Палежница, на регионалном путу Бушлетић-Зелиња, затим Угљевик-Главичице, у мјесту Угљевик Село, док је на магистралном путу Фоча-Добро Поље у мјесту Тухаљи, саобраћај отежан.

На регионалном путу Карановац-Кнежево, у мјесту Љубачево, због клизишта, саобраћај се одвија једном траком у дужини од 40 метара, а у Вијачанима на путу Прњавор-Укрина једном траком вози се 50 метара.

У ФБиХ је за саобраћај затворена дионица ауто-пута Какањ-Лашва, а возила су преусмјерена на супротну страну ауто-пута.

Због санације потпорног зида, на улазу у тунел Клопче, на дионици ауто-пута у смјеру Зеница југ-Зеница сјевер, саобраћа се успорено, а радови се изводе у десној траци.

Због наставка изградње поддионице ауто-пута Немила-Врандук затворена је поддионица Голубиња-Немила, а саобраћај је преусмјерен на магистрални пут.

На ауто-путу дионици Сарајево запад-Лепеница због актуелних радова саобраћај је преусмјерен у претицајну траку.

На магистралном путу Јабланица-Блидиње и даље дозвољен саобраћај само за возила до три и по тоне.

Због санационих радова на магистралном путу Изачић-Бихаћ, у мјесту Папари, од 7.00 до 17.00 часова, сваког радог дана, саобраћај се одвија успорено, једном траком.

У току су радови на магистралном путу Мостар-Читлук-брдо Хум, због чега се сваког дана, осим недјеље, од 7.00 до часова саобраћа успорено, наизмјеничним пропуштањем возила.

У току је изградња пјешачких стаза на магистралним путевима Скокови-Србљани, Широки Бријег-Посушје, Груде-Приваљ, Шамац-Орашје, Цазин-Србљани у мјесту Гњиловац и на улазу у Кисељак из правца Сарајева због чега се на мјестима радова саобраћај одвија наизмјенично, једном траком.

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Тагови :

путеви

саобраћај

Ауто-мото

Република Српска

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