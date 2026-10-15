"Дрина је кичма, а не граница": У Источном Сарајеву велики збор студената

Аутор:АТВ редакција
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У Источном Сарајеву у току је велики збор студената који организује Унија студената Републике Српске и Студентски парламент Универзитета у том граду.
У Источно Сарајево је стигао велики број студената из свих крајева Српске. Међу транспарентима које су припремили се налазе поруке, "Косово је Србија", "Дрина је кичма, а не граница" и "Нема предаје".
Након збора студената заказан је концерт Баје Малог Книнџе. Студенти су замолили медијске екипе да напусте скуп.
Подсјећамо, на заједничкој сједници два студентска тијела прије четири дана поручено је да Република Српска није геноцидна творевина и да српски генерали нису злочинци, што је одговор на поруке које су се раније појавиле на скупу Студентске листе у Новом Пазару.
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