Преминуо Ђоко Екватор

Аутор:АТВ редакција
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Власник компаније "Екватор" Ђорђе Давидовић, познатији као Ђоко Екватор, преминуо је данас у Бањалуци, сазнаје портал Провјерено.
Он је претходних дана хоспитализован због чега је отказано и рочиште за изјашњење о кривици пред Основним судом у Бањалуци, а у случају који се водио против њега због преваре бројних купаца станова у зградама у насељу "Нови Борик".
За Давидовића и пословање његове компаније "Екватор" се вежу бројне контроверзе током претходних деценија. Често је био у центру пажње јавности због незаконитости у пословању. Компанију "Екватор" основао је 1989. године, а она је отишла у стечај прошле године након малверзације са становима.
Давидовић се теретио за превару тешку 11 милиона КМ, а стечајни поступак био је тежак 48 милиона КМ. Оптужница коју је потврдио Основни суд у Бањалуци теретила га је по 122 тачке.
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