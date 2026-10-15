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Огласи за нелегални IPTV под лупом: AKOP BiH и APAW BiH договарају ефикасније уклањање спорних понуда

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15.10.2026 15:32

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AKOP i APAW
Фото: AKOP BiH

Сарадња са онлајн платформама један је од кључних корака у сузбијању промоције и дистрибуције нелегалних IPTV сервиса у БиХ.

Како ограничити доступност нелегалних IPTV сервиса и спријечити да се њихове услуге путем интернета нуде све већем броју корисника? Управо је то била једна од кључних тема састанка представника Асоцијације кабловских оператера и дистрибутера мрежних услуга БиХ (AKOP BiH) и Асоцијације за заштиту аудиовизуелних дјела у БиХ (APAW BiH) са представницима онлајн платформи и оглашивачког сектора.

Састанак је био усмјерен на унапређење сарадње у борби против оглашавања и дистрибуције нелегалних IPTV сервиса, посебно кроз успостављање јасније и ефикасније процедуре за пријављивање и уклањање спорних огласа.

Циљ је омогућити брже реаговање на огласе којима се промовише продаја нелегалних IPTV услуга и њихово уклањање са онлајн платформи, чиме би се додатно ограничила њихова доступност крајњим корисницима.

Интернет оглашавање важан канал за нелегалне сервисе

Нелегални IPTV сервиси омогућавају неовлаштен приступ телевизијским каналима и другим аудиовизуелним садржајима. Њихово ширење директно утиче на носиоце ауторских и сродних права, али и на компаније које аудиовизуелне садржаје дистрибуирају легално и за њих плаћају одговарајуће лиценце и накнаде.

Посебан проблем представља чињеница да се овакве услуге све чешће нуде и промовишу путем интернета, гдје потенцијални корисници могу једноставно доћи до информација о доступним сервисима и начинима њиховог кориштења.

Због тога је сарадња између носилаца права, легалних дистрибутера и онлајн платформи важан дио ширег приступа сузбијању нелегалне дистрибуције аудиовизуелних садржаја.

Током састанка представници AKOP-а BiH и APAW-а BiH представили су начин функционисања нелегалних IPTV система, као и посљедице њиховог ширења на тржиште аудиовизуелних садржаја.

Разговарано је и о улози онлајн посредника у спречавању промоције и продаје нелегалних услуга, као и о могућностима унапређења комуникације и поступања по пријавама, у контексту релевантних прописа и праксе у Босни и Херцеговини и Европској унији.

„Важно је ограничити канале путем којих нелегални сервиси долазе до корисника“

„Борба против нелегалног IPTV-а не завршава се откривањем нелегалних сервиса. Једнако је важно ограничити канале путем којих они долазе до корисника, а онлајн оглашавање је један од њих. Зато вјерујемо да ефикасан систем пријављивања и уклањања спорних огласа може дати конкретне резултате и значајно смањити доступност нелегалних IPTV сервиса“, истакли су из AKOP-а BiH.

У AKOP-у BiH и APAW- у BiH наглашавају да ефикаснија комуникација између свих релевантних актера може допринијети бржем препознавању и уклањању спорних огласа, али и подизању свијести јавности о ризицима кориштења нелегалних IPTV сервиса.

Сарадња са онлајн платформама и оглашивачима представља наставак заједничких активности АКОP-а БиХ и APAW-а BiH усмјерених на заштиту ауторских и сродних права и сузбијање нелегалне дистрибуције аудиовизуелних садржаја у Босни и Херцеговини.

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