Нове тужбе за ЧетГПТ: Тврде да подстиче кориснике да науде себи или другима

Аутор:АТВ редакција
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Двостраначка група из осам савезних држава саопштила је у среду да је тужила ОпенАИ пред судовима широм земље због штете за коју тврде да је ЧетГПТ нанио њиховим становницима, наводећи да је четбот подстицао своје кориснике — укључујући и тинејџере — да науде себи или другима.
Државни тужиоци из ових савезних држава, које укључују Ајову, Канзас и Аризону, поднијели су тужбе независно пред државним судовима, тврдећи да је ЧетГПТ дизајниран тако да буде допадљив и ангажујући како би задобио повјерење корисника. Међутим, четбот појачава заблуде, подстиче опасно понашање и помаже корисницима у планирању насиља попут масовних пуцњава, наводи се у тужбама.
Ове тужбе представљају најзначајнију координисану државну акцију против неке компаније за вјештачку интелигенцију, што се надовезује на талас правних изазова са којима се ОпенАИ суочава док се припрема за излазак на берзу. Државни тужилац Флориде поднио је прву такву државну тужбу у јуну.
У тужбама се компанија оптужује за кршење државних закона о заштити потрошача тако што обмањује кориснике о безбједности ЧетГПТ-а. Државе такође тврде да је компанија створила опасност по јавност угрожавањем здравља њихових становника.
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Тужбама се траже налози који би приморали ОпенАИ да унесе промене у начин на који ЧетГПТ функционише. Између осталог, државе желе да се компанији забрани развој АИ модела који могу сами да се унапређују, осим уколико не може да осигура да су ти модели усклађени са људским вредностима.
Државе, међу којима су и Арканзас, Ајдахо, Монтана, Небраска и Западна Вирџинија, такође траже грађанске новчане казне због тога што је ОпенАИ прекршио државне законе, као и накнаду штете.
Портпарол компаније ОпенАИ није одмах одговорио на захтев за коментар.
Компанија се такође суочава са десетинама тужби приватних тужилаца, који тврде да је ЧетГПТ помогао корисницима да испланирају масовне пуцњаве или друго насиље, преноси Ројтерс.
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