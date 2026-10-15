Руски космонаут се вратио на Земљу послије 237 дана у свемиру: Како се тијело прилагођава на гравитацију?

Аутор:АТВ редакција
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Космонаут Андреј Феђајев вратио се на Земљу послије скоро 8 мјесеци проведених на Међународној свемирској станици и већ је започео рехабилитацију у Сједињеним Америчким Државама.
Опоравак ће наставити у Русији, иако повратак гравитацији може да буде изазован, његово здравствено стање је добро и брзо се прилагођава условима на Земљи.
Свемирска летелица "Кру Драгон" компаније Спејс Икс,са посадом мисије "Кру-12", слетјела је 8. октобра у Тихи океан, недалеко од обале Калифорније. Поред Феђајева, посаду су чинили астронаути НАСА Џесика Меир и Џек Хатавеј, као и астронауткиња Европске свемирске агенције Софи Адено.
Према саопштењу Роскосмоса, акутна фаза рехабилитације траје три до четири недјеље, у зависности од стања космонаута. Феђајев ће дио тог периода провести у Сједињеним Државама, а остатак опоравка наставиће у Русији.
Од првих минута након слетања, о његовом здравственом стању бринули су стручњаци медицинског одјељења Центра за обуку космонаута, који је дио "Роскосмоса". Према њиховим ријечима, Феђајев се осјећа добро и брзо се прилагођава условима на Земљи.
Искуство космонаута "Роскосмоса" Алексеја Зубрицког, који је од 8. априла до 9. децембра 2025. године учествовао у експедицији МКС-73, показује како поновно привикавање на Земљу може да буде изазовно. За њега је то био први лет у свемир, а у интервјуу за агенцију ТАСС говорио је о повратку у свакодневицу.
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Зубрицки је објаснио да је и послије шест или седам мјесеци у свемиру бестежинско стање било необично искуство. Присјетио се вечере са колегом Олегом Платоновим, током које су разговарали о томе како би било да могу да изводе салта за столом. Док је још јео кашу, почео је да се окреће, а осјећај лебдења и даље му је био узбудљив и тешко описив.
Најупечатљивији дио његовог искуства, међутим, био је повратак у услове земаљске гравитације.
"Гравитација ме је чврсто загрлила и није ме пуштала. Првих неколико дана осјећате тежину у цијелом тијелу. Узмете чашу воде и осјећате се као да дижете килограм. Ваши мишићи нису навикли да се носе са тежином. Тренирамо на справама, али свакодневни задаци - пијење, туширање, одржавање равнотеже - представљају изазов. Ваш вестибуларни систем се прилагођава", испричао је Зубрицки.
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Ипак, адаптација била је бржа него што је очекивао. Иако акутна рехабилитација може да траје и до двије недјеље, код њега је најтежи период прошао за пет до седам дана.
Прилагођавање послије боравка у свемиру не односи се само на кретање и поновно навикавање на гравитацију, већ и на исхрану. Иако је свемирска храна осмишљена тако да што више подсјећа на ону коју људи једу на Земљи, након повратка космонаути пролазе посебан програм како би се постепено вратили уобичајеним навикама.
Космонаути пролазе двонедјељни курс рехабилитације у вези са исхраном. Током тог периода, под надзором љекара, специјалиста различитих области и научника, постепено се враћају храни коју су навикли да конзумирају на Земљи, објаснила је за ТАСС Екатерина Бурљајева, из руског Федералном истраживачком центру за исхрану и биотехнологију.
Интересантно је да повратак на Земљу не значи нужно и да космонаути морају да смање калоријски унос. Док у свемиру дневно уносе око 3.000 калорија, потребе након повратка зависе од њихове физичке активности и начина живота, па смањење калорија није увијек неопходно.
Дуг боравак у свемиру оставља посљедице и на тијело и на психу космонаута. Бестежинско стање доводи до атрофије мишића, смањења густине костију и промјена у функционисању појединих органа. Повећана количина течности у предјелу кичмене мождине може да изазове притисак на очне нерве и погоршање вида, док су болови у леђима такође чест проблем.
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Додатни ризик представља космичко зрачење, којем су космонаути изложени када се удаље од Земљиног магнетног поља. Изложеност зрачењу може имати дугорочне посљедице по мождано ткиво, укључујући проблеме са памћењем, анксиозност, депресију и потешкоће у доношењу одлука.
Психичко оптерећење представља још један изазов. Изолација, недостатак приватности, дуготрајан боравак у скученом простору са истим људима и стрес због могућих кварова могу довести до психичких потешкоћа. Због тога је психичка припрема важан дио припреме за свемирску мисију, преноси РТ Балкан.
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