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Свемирци су криви за све: Предизборна кампања какву нико није очекивао

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Извор:

АТВ

09.10.2026 19:51

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Свемирци су криви за све: Предизборна кампања какву нико није очекивао

„Свемирци су криви за све” је југословенска сатирична комедија из 1991. године, у режији Зорана Чалића.

Радња филма смјештена је у провинцијски градић у којем је предизборна кампања у пуном јеку, а кандидати различитих странака обећавају грађанима бољи живот. За одржавање реда и мира задужени су полицајци Боки и Пајко, чију свакодневицу нарушава појава необичног кандидата који долази из свемира. Њих двојица добијају задатак да ријеше овај неочекивани проблем, што доводи до низа комичних и апсурдних ситуација.

Кроз сатиру и хумор, филм приказује предизборну атмосферу и политичка обећања на несвакидашњи начин.

„Свемирци су криви за све” - субота у 21 час и 30 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АТВ

домаћи филмови

Свемир

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