Свемирци су криви за све: Предизборна кампања какву нико није очекивао

Извор:
АТВ
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„Свемирци су криви за све” је југословенска сатирична комедија из 1991. године, у режији Зорана Чалића.
Радња филма смјештена је у провинцијски градић у којем је предизборна кампања у пуном јеку, а кандидати различитих странака обећавају грађанима бољи живот. За одржавање реда и мира задужени су полицајци Боки и Пајко, чију свакодневицу нарушава појава необичног кандидата који долази из свемира. Њих двојица добијају задатак да ријеше овај неочекивани проблем, што доводи до низа комичних и апсурдних ситуација.
Кроз сатиру и хумор, филм приказује предизборну атмосферу и политичка обећања на несвакидашњи начин.
„Свемирци су криви за све” - субота у 21 час и 30 минута.
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