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Како расту биљке у свемиру: Кинески астронаути открили невјероватне призоре

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10.09.2026 09:02

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Кинески астронаути
Фото: Telegram/Sputnik Srbija

Кинески астронаути показали су како изгледа узгајање биљака у кинеској свемирској станици.

(спутник србија)

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Тагови :

Кина

Астронаути

Биљке

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