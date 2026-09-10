Како расту биљке у свемиру: Кинески астронаути открили невјероватне призоре

Аутор:АТВ редакција
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Кинески астронаути показали су како изгледа узгајање биљака у кинеској свемирској станици.
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