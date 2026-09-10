Logo

Необичан станар бунара породице Лекић: Ту је већ 35 година

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
10.09.2026 09:52

Коментари:

0
Јегуља живи у бунару 35 година.
Фото: Instagram/podgoricki.vremeplov/printscreen

У дворишту породице Лекић у Врању код Тузи крије се несвакидашња прича која већ деценијама привлачи пажњу мјештана.

У старом бунару дубоком око 15 метара већ више од 35 година живи јегуља која је у њега пуштена још док је била мала, како би помагала у одржавању чистоће воде.

Према ријечима власника бунара Бахрудина Лекића, у бунар су некада спуштене двије мале јегуље, али је само једна опстала. Данас је тешка око два килограма и и даље живи у готово потпуном мраку, што многе оставља у чуду.

Посебно је занимљиво што је бунар годинама затворен и више се не користи, а јегуља и даље преживљава у ограниченом простору. Власник претпоставља да се храни инсектима и другим ситним организмима који доспију у воду.

Некада је овакав начин одржавања бунара био познат у Зети и Тузима, али је временом готово потпуно нестао. За породицу Лекић, ова необична становница бунара постала је дио породичне приче и локална атракција.

Бахрудин каже да нема намјеру да је узнемирава, а ако једног дана бунар буде затворен, план је да јегуљу пусте у Скадарско језеро.

„Заслужила је слободу након толико година“, поручио је Лекић, преноси Подгорички времеплов:

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Јегуља

бунар

животиња

животне приче

Тузи

Коментари (0)

Више из рубрике

Далеководна мрежа.

Друштво

Петровић открио да ли ће поскупити струја у Српској

3 ч

0
На Озрену марш "Стазама егзодуса"

Друштво

На Озрену марш "Стазама егзодуса"

4 ч

1
Двије жене ходају са мајицама на глави по врелом дану.

Друштво

Август 2026. године најтоплији мјесец на свијету у историји мјерења

4 ч

0
киша невријеме падавине обилне

Друштво

Данас осјетно свјежије, у овим дијеловима могући пљускови и град

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

46

Фарма Јокић захваљујући подстицајима направила коморе за зрење сира

12

44

У Бањалуци обиљежен Дан ратних војних инвалида

12

40

Прихваћен посебан колективни уговор за запослене у органима управе

12

34

Словенија укида деветогодишњу основну школу: Катастрофалан пад знања покренуо велику реформу

12

28

Бивши фудбалер Партизана извршио самоубиство

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима