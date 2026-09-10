Необичан станар бунара породице Лекић: Ту је већ 35 година

Аутор:АТВ редакција
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У дворишту породице Лекић у Врању код Тузи крије се несвакидашња прича која већ деценијама привлачи пажњу мјештана.
У старом бунару дубоком око 15 метара већ више од 35 година живи јегуља која је у њега пуштена још док је била мала, како би помагала у одржавању чистоће воде.
Према ријечима власника бунара Бахрудина Лекића, у бунар су некада спуштене двије мале јегуље, али је само једна опстала. Данас је тешка око два килограма и и даље живи у готово потпуном мраку, што многе оставља у чуду.
Посебно је занимљиво што је бунар годинама затворен и више се не користи, а јегуља и даље преживљава у ограниченом простору. Власник претпоставља да се храни инсектима и другим ситним организмима који доспију у воду.
Некада је овакав начин одржавања бунара био познат у Зети и Тузима, али је временом готово потпуно нестао. За породицу Лекић, ова необична становница бунара постала је дио породичне приче и локална атракција.
Бахрудин каже да нема намјеру да је узнемирава, а ако једног дана бунар буде затворен, план је да јегуљу пусте у Скадарско језеро.
„Заслужила је слободу након толико година“, поручио је Лекић, преноси Подгорички времеплов:
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