Мислио да ажурира апликацију банке па преварантима дао приступ рачуну

Аутор:АТВ редакција
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Мушкарац (37) остао је без више хиљада евра са банковног рачуна након што је постао жртва рачунарске преваре.
Преваранти су га навели да путем лажне СМС поруке ажурира своју апликацију за мобилно банкарство, чиме су добили приступ његовим подацима. Случај је пријављен Полицијској станици Копривница, пише Полицијска управа коприничко-крижевачка.
Према пријави, мушкарац је овог уторка, 8. септембра, на свој мобилни уређај примио поруку и повјеровао да ју је послала банка у којој има рачун. У поруци је била повезница путем које је требало да ажурира апликацију мобилног банкарства. Слиједио је упуте, отворио повезницу и унио свој ПИН. Убрзо након тога са његовог је рачуна неовлашћено исплаћен износ од више хиљада евра.
Полицијски службеници проводе криминалистичко истраживање.
Полиција подсјећа да банке никада путем СМС-а, имејла или друштвених мрежа не траже унос личних података, ПИН-а, ЦВВ броја са картице, лозинки или једнократних аутентификационих кодова преко повезница.
Не отварајте сумњиве линкове и не уносите податке на страницама до којих сте дошли путем порука непознатог или сумњивог пошиљаоца. Посебно треба бити опрезан код порука које стварају осјећај хитности, примјера ради, оних у којима стоји да ће вам, преноси Индекс
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