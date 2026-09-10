Трећа жртва разорног пожара: Преминула жена повријеђена код Омиша

Аутор:АТВ редакција
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У КБЦ-у Сплит јутрос је преминула још једна особа тешко повријеђена у великом пожару који је 13. августа букнуо на подручју Омиша, потврђено је Индексу.
„Преминула је женска особа у доби од 58 година. Упркос свим напорима медицинског особља и примјени најсавременијих метода лијечења, пацијенткиња је преминула“, потврђено је за овај портал у КБЦ-у Сплит.
Овим трагичним исходом број погинулих у пожару попео се на три.
Једна је особа преминула на самом пожаришту, док су двије подлегле тешким повредама у КБЦ-у Сплит.
У Јединици интензивног лијечења сплитске болнице љекари се и даље боре за живот двоје критично повријеђених пацијената.
Још четворо страдалих налази се на лијечењу у Загребу, гдје су превезени дан након несреће. Троје животно угрожених збринуто је у КБЦ-у Сестре милосрднице, док се једна малољетна особа бори за живот у Клиници за дјечје болести у Клаићевој улици.
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