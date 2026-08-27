Троје повријеђених у пожару код Омиша и даље животно угрожени

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Три пацијента која су тешко повријеђена у пожару код Омиша и даље су животно угрожена, саопштено је из Клиничког болничког центра "Сестре милосрднице" у Загребу.
Они су на интензивној њези, на респиратору и примају терапију усмјерену на стабилизацију и одржавање виталних функција.
Сви су оперисани, односно уклоњено им је одумрло изгорјело ткиво.
С обзиром на обим опекотина, опоравак се одвија у складу са очекивањима, преносе хрватски медији.
Србија
Радници погинули на путу када је на њих налетио шлепер
Пожар је избио 13. августа око 20.00 часова у шумском предјелу уз пут на подручју Локве Рогознице.
У пожару је погинула држављанка БиХ, а седам лица било је животно угрожено и они су се налазили на интензивној њези.
Изгорјело је 106 возила, 28 кућа и 45 пловила. Дјелимично су изгорјеле још 43 куће, 20 возила и девет пловила.
(Срна)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
18
58
18
58
18
57
18
49
18
35
Тренутно на програму