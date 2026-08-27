Logo

Троје повријеђених у пожару код Омиша и даље животно угрожени

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 18:01

Коментари:

0
Пожар Омиш
Фото: АТВ

Три пацијента која су тешко повријеђена у пожару код Омиша и даље су животно угрожена, саопштено је из Клиничког болничког центра "Сестре милосрднице" у Загребу.

Они су на интензивној њези, на респиратору и примају терапију усмјерену на стабилизацију и одржавање виталних функција.

Сви су оперисани, односно уклоњено им је одумрло изгорјело ткиво.

С обзиром на обим опекотина, опоравак се одвија у складу са очекивањима, преносе хрватски медији.

Полиција Србија

Србија

Радници погинули на путу када је на њих налетио шлепер

Пожар је избио 13. августа око 20.00 часова у шумском предјелу уз пут на подручју Локве Рогознице.

У пожару је погинула држављанка БиХ, а седам лица било је животно угрожено и они су се налазили на интензивној њези.

Изгорјело је 106 возила, 28 кућа и 45 пловила. Дјелимично су изгорјеле још 43 куће, 20 возила и девет пловила.

(Срна)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Омиш

Омиш пожар

пожар

Коментари (0)

Више из рубрике

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Лажно се представљао као доктор, па узео паре и златни накит од двије жене

2 ч

0
Аутомобил полиције Црне Горе.

Регион

На пожаришту у Црној Гори пронађено тијело

2 ч

0
Пожар у Херцег Новом се приближио кућама.

Регион

Пронађено тијело на пожаришту у Црној Гори

2 ч

0
замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац

Регион

Кошарац: Ратко Младић био је, јесте и остаће много више од војника и генерала

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

58

Централне вијести, 27.08.2026.

18

58

Вељко Ражнатовић објавио слику свијеће и послао поруку

18

57

Шта је са Тијаном Бошковић? Огласио се селектор

18

49

Апел МУП-а грађанима: Не насједајте на превару, ако вас позове 'љекар', ви позовите полицију

18

35

Шешељ открио анегдоту о Младићу из Хага коју ће заувијек памтити

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима