Кошарац: Ратко Младић био је, јесте и остаће много више од војника и генерала

Аутор:АТВ редакција
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Ратко Младић био је, јесте и остаће много више од војника и генерала - патриота, ауторитет и човјек чије је присуство у најтежим временима нашем народу давало снагу и охрабрење, истакао је замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац.
Кошарац је навео да је генерал Младић био, јесте и остаће његов командант.
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"Генерале, тешко је наћи праве ријечи за опроштај... Хвала ти за храброст, за одлучност и за снагу коју си уливао српском народу. Носио је огроман терет једног тешког времена и остао симбол одлучности, храбрости и борбе за Републику Српску и српски народ.
Био је човјек у кога смо гледали када је било најтеже и од којег смо црпили снагу да издржимо. Његово име за нас није само име једног генерала. Оно је симбол једног времена, страдања, отпора и борбе за опстанак", нагласио је Кошарац.
Данас, каже, осјећамо тугу, али и понос што је српски народ имао људе који су били спремни да у најтежим тренуцима стану испред свог народа и понесу терет историје.
"Наша је обавеза да памтимо. Да памтимо оне који су дали животе. Да памтимо оне који су бранили свој народ. Да памтимо како је Република Српска стварана и колика је цијена њеног постојања. Почивај у миру, генерале. Нека ти је вјечна слава! 'Чекам васкрсење мртвих и живот будућег вијека'", написао је Кошарац на "Инстаграму".
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Овим путем упутио је искрено саучешће породици Младић и додао: "Наше мисли и молитве су са вама".
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