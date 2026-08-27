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Кошарац: Ратко Младић био је, јесте и остаће много више од војника и генерала

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 16:06

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замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац
Фото: Instagram/stasa.kosarac

Ратко Младић био је, јесте и остаће много више од војника и генерала - патриота, ауторитет и човјек чије је присуство у најтежим временима нашем народу давало снагу и охрабрење, истакао је замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац.

Кошарац је навео да је генерал Младић био, јесте и остаће његов командант.

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"Генерале, тешко је наћи праве ријечи за опроштај... Хвала ти за храброст, за одлучност и за снагу коју си уливао српском народу. Носио је огроман терет једног тешког времена и остао симбол одлучности, храбрости и борбе за Републику Српску и српски народ.

Био је човјек у кога смо гледали када је било најтеже и од којег смо црпили снагу да издржимо. Његово име за нас није само име једног генерала. Оно је симбол једног времена, страдања, отпора и борбе за опстанак", нагласио је Кошарац.

Данас, каже, осјећамо тугу, али и понос што је српски народ имао људе који су били спремни да у најтежим тренуцима стану испред свог народа и понесу терет историје.

"Наша је обавеза да памтимо. Да памтимо оне који су дали животе. Да памтимо оне који су бранили свој народ. Да памтимо како је Република Српска стварана и колика је цијена њеног постојања. Почивај у миру, генерале. Нека ти је вјечна слава! 'Чекам васкрсење мртвих и живот будућег вијека'", написао је Кошарац на "Инстаграму".

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Овим путем упутио је искрено саучешће породици Младић и додао: "Наше мисли и молитве су са вама".

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Тагови :

Умро Ратко Младић

генерал Ратко Младић

Сташа Кошарац

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