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Царина продаје 3.456 лименки Нектар пива, ово је цијена

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 10:59

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Царина продаје 3.456 лименки Нектар пива, ово је цијена
Фото: GPMaljevac.com

Царинска управа Републике Хрватске објавила је јавну продају чак 1.728 литара Нектар пива, односно 3.456 лименки од пола литра. Роба се тренутно налази у складишном простору на Граничном прелазу Стара Градишка, а почетна цијена комплетне количине износи 1.728 евра.

Ријеч је о 144 пакета, од којих сваки садржи по 24 лименке од 0,5 литара. Једноставним прерачунавањем, почетна вриједност одговара цијени од 50 центи по лименци.

Ипак, важно је нагласити да Царина не продаје појединачне лименке по цијени од 0,50 евра. Предмет јавне продаје је цјелокупна количина, а заинтересовани морају понудити износ већи од почетних 1.728 евра. Роба ће припасти понуђачу који достави највишу важећу понуду.

Самир Сладић

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У цијену већ укључене акциза и ПДВ

Царинска управа наводи да је ријеч о страној роби те да су у почетну цијену укључена сва давања потребна за пуштање робе у слободан промет у Хрватској, укључујући акцизу и ПДВ.

На јавној продаји могу учествовати физичка и правна лица која испуне услове из позива и доставе потребну документацију.

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Гаранција 172,80 евра

За учешће је потребно уплатити гаранцију у износу од 10 одсто почетне вриједности, односно 172,80 евра. Рок за уплату гаранције је 4. септембар до 9.55 часова, док се писане понуде примају истог дана до 10 часова.

Понуде се достављају у писаном облику, а цијена коју понуђач наведе мора бити виша од почетних 1.728 евра.

Ако двије или више особа понуде исти највиши износ, предност ће имати понуда која је раније примљена.

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Пиво се може погледати на Старој Градишци

Заинтересовани ће робу моћи да погледају 2. септембра од 9 до 10 часова, али уз претходну најаву Подручном царинском уреду Загреб.

Царина наглашава да се продаја спроводи по принципу „виђено – купљено“, без гаранције.

Јавно отварање и читање пристиглих понуда заказано је за 7. септембар у 9 часова у просторијама Подручног царинског уреда Загреб на Робним терминалима Јанкомир. Резултати ће након тога бити објављени и на званичним страницама Царинске управе.

(ГПМаљевац)

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Тагови :

Пиво

царина

Градишка

продаја

запљена

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