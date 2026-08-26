Четворогодишњег дјечака угризао поскок

Аутор:АТВ редакција
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Драматичне сцене током одмора у Хрватској. Четверогодишњег сина аустријске породице угризао је поскок у петак, 21. августа, у кампу у Истри.
Дјечак се играо напољу и помјерио мали камен, испод којег је била змија која је угризла дијете, пише "Хојте".
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Према истом извору, четворогодишњак је одмах примио медицинску помоћ и превезен је у болницу у Ријеци. Тамо је примљен на одјељење интензивне његе за дјецу, а љекари су му дали противотров.
Наводе да је дјечаково стање стабилно и да је, срећом, добро реаговао на лијечење.
Поскок је најотровнија и најопаснија европска змија из породице 'љутица'. Живи на каменитим и сунчаним подручјима јужне Европе и Мале Азије.
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Угриз може бити посебно опасан за дјецу. Због њихове мање тјелесне тежине, отров може имати јачи учинак на њих. На срећу, у случају четворогодишњег дјечака из Аустрије, медицинска помоћ је стигла на вријеме.
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