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Четворогодишњег дјечака угризао поскок

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Аутор:

АТВ редакција
26.08.2026 15:55

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Поскок снимљен на Бањ брду
Фото: Screenshot

Драматичне сцене током одмора у Хрватској. Четверогодишњег сина аустријске породице угризао је поскок у петак, 21. августа, у кампу у Истри.

Дјечак се играо напољу и помјерио мали камен, испод којег је била змија која је угризла дијете, пише "Хојте".

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Према истом извору, четворогодишњак је одмах примио медицинску помоћ и превезен је у болницу у Ријеци. Тамо је примљен на одјељење интензивне његе за дјецу, а љекари су му дали противотров.

Стање стабилно

Наводе да је дјечаково стање стабилно и да је, срећом, добро реаговао на лијечење.

Поскок је најотровнија и најопаснија европска змија из породице 'љутица'. Живи на каменитим и сунчаним подручјима јужне Европе и Мале Азије.

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Угриз може бити посебно опасан за дјецу. Због њихове мање тјелесне тежине, отров може имати јачи учинак на њих. На срећу, у случају четворогодишњег дјечака из Аустрије, медицинска помоћ је стигла на вријеме.

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Тагови :

поскок змија

Змија

Змија отровница

Хрватска

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