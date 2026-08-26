Транспортована трудница из Требиња у Бањалуку

Аутор:АТВ редакција
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Припадници Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова Републике Српске успјешно су данас транспортовали трудницу из болнице у Требињу на Универзитетски клинички центар Српске у Бањалуци, саопштено је из МУП-а Српске.
Из МУП-а су додали да су Управа за ваздухопловство у августу учествовала и у акцијама гашења пожара из ваздуха на локацијама Требиња, Невесиња и Коњица.
"Остварен је налет од 46.15 часова уз избачених 443.000 литара воде", наведено је у саопштењу.
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