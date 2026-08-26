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Транспортована трудница из Требиња у Бањалуку

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Аутор:

АТВ редакција
26.08.2026 15:52

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МУП-а Републике Српске транспортovali 42-годишњег мушкарца, који је из УКЦ-а у Бањалуци упућен на хитно лијечење у ВМА у Београду ради извођења тромбектомије.
Фото: МУП Републике Српске

Припадници Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова Републике Српске успјешно су данас транспортовали трудницу из болнице у Требињу на Универзитетски клинички центар Српске у Бањалуци, саопштено је из МУП-а Српске.

Из МУП-а су додали да су Управа за ваздухопловство у августу учествовала и у акцијама гашења пожара из ваздуха на локацијама Требиња, Невесиња и Коњица.

"Остварен је налет од 46.15 часова уз избачених 443.000 литара воде", наведено је у саопштењу.

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Тагови :

трудница

транспортована пацијенткиња

Медицински транспорт

Република Српска

МУП Републике Српске

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