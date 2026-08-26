"Онкологија у новој згради УКЦ-а на највишем свјетском нивоу"

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Ниво здравствене заштите онколошких пацијената у Универзитетском клиничком центру Републике Српске на врло је високом нивоу, а томе доприноси и традиционална сарадња здравствених установа Српске и Србије, речено је након данашње посјете делегације Министарства здравља Србије и Института за онкологију и радиологију Србије овој установи у Бањалуци.
Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић навео је да је делегација из Србије у УКЦ-у Српске видјела затворени циклус лијечења пацијената обољелих од онколошке болести.
"То су клинике за онкологију, радиологију, нуклеарну медицину, али и Центар за радио терапију", изјавио је Шеранић на конференцији за новинаре након састанка са делегацијом из Србије и обиласка ових клиника.
Он је навео да је Република Српска из буџета издвојила додатних 15 милиона КМ Фонду здравственог осигурања Српске за програм лијекова за лијечење онколошких пацијената.
"Прошириваће се индикације за поједине онколошке лијекове", рекао је Шеранић.
Он је захвалио колегама из Србије за подршку пацијентима, као и за едукацији здравствених радника Републике Српске у установама у Србији.
Одговарајући на питања новинара, Шеранић је рекао да Српска обољелима од ријетких болести посљедњих година пружа знатно већу подршку.
"Велику смо ствар учинили оснивањем Центра за ријетке болести овдје у УКЦ-у, те формирањем тима који се бави том тематиком. Фокус је на дјеци и откривању тих обољења", навео је Шеранић.
Државни секретар Министарства здравља Србије Немања Зечевић оцијенио је да је ниво услуга у УКЦ-у Републике Српске на свјетском нивоу, те истакао традиционално добру и братску сарадњу Српске и Србије и у области здравства.
"Нажалост, имамо све више онколошких пацијената у Републици Српској и Србији. Требамо више радити на превентиви тих болести. Ту смо на располагању да се удружимо и да победимо ту пошаст", рекао је Зечевић.
Директор УКЦ-а Никола Шобот изјавио је да је изразито значајна посјета делегације из Србије јер се размјеном искустава додатно унапређује сарадња на унапређењу бриге о онколошким пацијентима.
"Ово је нови ниво у сарадњи који захтијева интеграцију двије братске државе. Кроз овај састанак изродиле су се нове идеје о збрињавању пацијената из Републике Српске и Србије. Ово је тренд даљег учења и усавршавања. Сви наши пацијенти су збринути. Лијечење је потпуно бесплатно", истакао је Шобот.
Директор Института за онкологију и радилогију Србије Милан Жегарац рекао је да је на јако високом нивоу заштита онколошких пацијената у УКЦ-у Републике Српске.
"Онкологија у новој згради изгледа сјајно, на највишем светском нивоу. Наша сарадња је константна и увек се саветујемо на добробит пацијената. Лијечење је овде присутно у свим модалитетима", каже Жегарац, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч1
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму