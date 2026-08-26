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Битно: Знамо ли шта једемо и шта купујемо на полицама наших маркета?

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Извор:

АТВ

26.08.2026 15:29

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Битно: Знамо ли шта једемо и шта купујемо на полицама наших маркета?
Фото: атв

Битно вечерас у 21 час и 9 минута о томе шта једемо и шта заправо купујемо на полицама наших маркета?

Колико хране производимо сами, а колико увозимо? Шта од домаћих производа може да парира увозним? Да ли је увозно често јефтиније и значи ли домаће аутоматски и квалитетније? Како се контролише храна која стиже на наше полице, шта откривају лабораторијске анализе, шта нам говори декларација и на шта се потрошачи најчешће жале?

Од њиве и фарме, преко границе и лабораторије, до маркета и нашег тањира, питаћемо шта производимо, шта купујемо и, на крају, шта једемо?

За 'Битно' говоре: Белма Алихоџић, представник Сектора за макроекономски систем Спољнотрговинске коморе БиХ, Негослав Лукић, помоћник министра за ветеринарство у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, Стојан Маринковић,предсједник Савеза удружења пољопривредних произвођача Републике Српске, Душан Срдић, предсједник Удружења за заштиту потрошача „Реакција“ Бања Лука и др Драган Кнежевић, директор ЈУ Ветеринарски институт Републике Српске „Др Васо Бутозан“ Бања Лука.

Формат ’Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.

Емисију 'Битно' уређује и води Весна Азић.

'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АТВ

Битно

Весна Азић

Храна

Увоз

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