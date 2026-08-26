Битно: Знамо ли шта једемо и шта купујемо на полицама наших маркета?

Извор:
АТВ
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Битно вечерас у 21 час и 9 минута о томе шта једемо и шта заправо купујемо на полицама наших маркета?
Колико хране производимо сами, а колико увозимо? Шта од домаћих производа може да парира увозним? Да ли је увозно често јефтиније и значи ли домаће аутоматски и квалитетније? Како се контролише храна која стиже на наше полице, шта откривају лабораторијске анализе, шта нам говори декларација и на шта се потрошачи најчешће жале?
Од њиве и фарме, преко границе и лабораторије, до маркета и нашег тањира, питаћемо шта производимо, шта купујемо и, на крају, шта једемо?
За 'Битно' говоре: Белма Алихоџић, представник Сектора за макроекономски систем Спољнотрговинске коморе БиХ, Негослав Лукић, помоћник министра за ветеринарство у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, Стојан Маринковић,предсједник Савеза удружења пољопривредних произвођача Републике Српске, Душан Срдић, предсједник Удружења за заштиту потрошача „Реакција“ Бања Лука и др Драган Кнежевић, директор ЈУ Ветеринарски институт Републике Српске „Др Васо Бутозан“ Бања Лука.
Формат ’Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.
Емисију 'Битно' уређује и води Весна Азић.
'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
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