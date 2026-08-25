Битно: Школовање дјеце код куће

Извор:
АТВ
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Битно вечерас у 21 час и 9 минута о школовању дјеце код куће...За и против?
Шта каже закон, а шта психолози?
Шта предвиђа, у којим случајевима је могућа и како функционише настава на даљину?
За 'Битно' говоре: Енеа Хотић, начелник Одјељења за основно васпитање и образовање у Министарству просвјете и културе Републике Српске, Јелена Јовановић, психолог у ЈУ 'Центтар за социјални рад' Бањалука, психолог Ирена Спасојевић и правник Мирјана Микшић.
Формат ’Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.
Емисију 'Битно' уређује и води Андреа Јаглица.
'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
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