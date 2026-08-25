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Битно: Школовање дјеце код куће

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Извор:

АТВ

25.08.2026 14:15

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Битно: Школовање дјеце код куће
Фото: атв

Битно вечерас у 21 час и 9 минута о школовању дјеце код куће...За и против?

Шта каже закон, а шта психолози?

Шта предвиђа, у којим случајевима је могућа и како функционише настава на даљину?

За 'Битно' говоре: Енеа Хотић, начелник Одјељења за основно васпитање и образовање у Министарству просвјете и културе Републике Српске, Јелена Јовановић, психолог у ЈУ 'Центтар за социјални рад' Бањалука, психолог Ирена Спасојевић и правник Мирјана Микшић.

Формат ’Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.

Емисију 'Битно' уређује и води Андреа Јаглица.

'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Битно

Андреа Јаглица

АТВ

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